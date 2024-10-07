القهوة على الريق.. هل تسبب السكري؟

الوكيل الإخباري- يلجأ الكثير من الأشخاص لشرب فنجان من القهوة على الريق فور الاستيقاظ من النوم صباحًا، من أجل تنشيط الدماغ والشعور باليقظة، والإمداد بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية. ولكن قد يؤثر ذلك على سكر الدم.



هل القهوة صباحًا تسبب السكري؟

اضافة اعلان



بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الاستيقاظ في حالة انتعاش ويحتاجون لشرب فنجان من القهوة، فوفقًا لدراسة حديثة، فإن شرب القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على السيطرة على نسبة السكر في الدم، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.



ونظر فريق البحث، الذي نشر في المجلة البريطانية للتغذية، في تأثير النوم المتقطع وقهوة الصباح عبر مجموعة من علامات التمثيل الغذائي المختلفة.



وقال مؤلفو الدراسة من جامعة باث في المملكة المتحدة، إن القهوة الصباحية وسيلة لإيقاظك من النوم، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.



تأثير المشروبات السكرية في الصباح على صحة الجسم