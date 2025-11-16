الأحد 2025-11-16 04:38 م
 

الكرياتين مونوهيدرات.. الخيار الأمثل لتعزيز القوة والتحمل بين جميع أنواع الكرياتين

الأحد، 16-11-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-  يُعد الكرياتين من أكثر المكملات الغذائية شهرة في الرياضة واللياقة البدنية، إذ يُساعد على زيادة القوة العضلية، التحمل، وتسريع التعافي بعد التمرين. وعلى الرغم من وجود عدة أنواع من الكرياتين، إلا أن الكرياتين مونوهيدرات يظل الخيار الأفضل والأكثر دراسة.

أنواع الكرياتين:
كرياتين مونوهيدرات: الشكل الأكثر توثيقًا وفعالية، يعزز الأداء البدني، التعافي، ويدعم صحة الدماغ.
كرياتين إيثيل إستر (CEE): يُسوق لامتصاص أفضل، لكن الدراسات لا تثبت تفوقه على مونوهيدرات.
كرياتين هيدروكلوريد (HCl): أفضل ذوبانًا، لكنه ليس أكثر فعالية من مونوهيدرات.
الكرياتين المُحمَّل: يقلل الانتفاخ لكنه لا يقدم فوائد إضافية.
الكرياتين السائل: أقل فعالية من البودرة لأنه قد يتحلل مع الوقت.
كرياتين المغنيسيوم: يُحسن الامتصاص، لكن لم يُثبت تفوقه على مونوهيدرات.


يبقى الكرياتين مونوهيدرات الأكثر أمانًا وفاعلية وبسعر مناسب، وينصح دائمًا بالتحقق من مصدر المكمل للتأكد من جودته، خاصة أن بعض المكملات الغذائية ليست منظمة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

 

ارم نيوز 

 
 
