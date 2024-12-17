الوقوف لمدة طويلة يسبب بارتفاع الضغط الدم

الوكيل الإخباري- إذا كنت من هواة العمل المكتبي، قد تعتقد أن الوقوف لفترات طويلة خلال اليوم أفضل من الجلوس، لكن دراسة حديثة نُشرت في مجلة "الطب والعلوم في الرياضة والتمارين الرياضية" كشفت أن الوقوف المطوّل قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على صحة القلب والأوعية الدموية.

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و قام فريق بحثي من جامعة توركو في فنلندا بتحليل بيانات 156 عاملًا بمتوسط عمر 62 عامًا، ضمن دراسة التقاعد والشيخوخة الفنلندية، وارتدى المشاركون أجهزة تتبع لقياس أوقات الوقوف، عدم الحركة، وممارسة التمارين البدنية، كما تم قياس ضغط الدم لديهم على مدار اليوم والليل.



ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين وقفوا لفترات طويلة كانوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم الانبساطي خلال النهار، كما لوحظ انخفاض أقل في ضغط الدم ليلًا لدى هؤلاء الأشخاص مقارنة بمن يجلسون لفترات طويلة.



الآلية وراء ارتفاع ضغط الدم

وفقًا للباحث جوا نورها، المؤلف الرئيسي للدراسة، فإن الوقوف بحد ذاته ليس المشكلة، لكن البقاء في وضع مستقيم لفترات طويلة يسبب تجمع الدم في الساقين والقدمين بسبب تأثير الجاذبية، وهذا التجمع يتطلب من القلب أن يضخ بقوة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.



وأشار نورها إلى أن الوقوف المفرط قد يمنع الانخفاض الطبيعي لضغط الدم أثناء الليل، وهو ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى تصلب الأوعية الدموية وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



الجلوس الطويل ليس الحل

لكن المثير في الدراسة أن الجلوس لفترات طويلة ليس بديلًا آمنًا، أظهرت أبحاث سابقة، نُشرت في "JAMA Network Open"، أن الجلوس المفرط يزيد خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 34% وبنسبة 16% لجميع الأسباب الصحية الأخرى.



تدعم دراسات أخرى هذه النتائج، حيث أظهرت بيانات لأكثر من 7000 عامل في كندا أن الأشخاص الذين يقفون أثناء العمل كانوا عرضة للإصابة بأمراض القلب بمعدل ضعف من يجلسون لفترات طويلة.



لكن الدكتور نيل تشوكشي، مدير مركز أمراض القلب الرقمية بجامعة بنسلفانيا، أشار إلى احتمالية أن يكون الوقوف أكثر إرهاقًا للوظائف البدنية أو النفسية لبعض الأشخاص، مما يزيد من خطورة الإصابة.



الوقوف المتوازن هو الحل

يرى الخبراء أن الحل يكمن في التوازن بين الجلوس والوقوف خلال العمل، ويقول الدكتور إيتالو بياجيوني، مدير مركز فاندربيلت لاضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي: "الوقوف مفيد، لكن الإفراط فيه قد يضر بصحتك.. يجب عدم الجلوس طوال اليوم، بل التنويع بين الوقوف والمشي والتمارين البسيطة."

ونصح الدكتور تشوكشي بدمج فترات الحركة والنشاط في يوم العمل، مثل المشي أو ممارسة تمارين خفيفة، لتعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.