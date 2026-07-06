باحثون: فحص الجينات يكشف خطر الإصابة بالمياه الزرقاء مبكرًا

الوكيل الإخباري- توصل باحثون إلى أن المعلومات الوراثية قد تُمكّن الأطباء من التنبؤ بخطر الإصابة بـالجلوكوما (المياه الزرقاء) قبل ظهور أعراضها بسنوات، وفق دراسة نُشرت في دورية Ophthalmology واعتمدت على بيانات مشروع FinnGen الفنلندي.

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واستخدم الباحثون درجة الخطورة الوراثية متعددة الجينات لتقدير احتمالات الإصابة، وأظهرت النتائج أن نحو نصف الأشخاص ضمن أعلى 1% من حيث الخطورة الوراثية أُصيبوا بالجلوكوما، مقابل 3% فقط ضمن أقل 1%.



كما كشفت الدراسة أن أصحاب الخطورة الوراثية المرتفعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأشكال أشد من المرض، واحتاجوا إلى أدوية متعددة أو العلاج بالليزر أو الجراحة.



ويرى الباحثون أن إدماج الاختبارات الوراثية في برامج الفحص المستقبلية قد يساعد على اكتشاف المرض مبكرًا، وتوجيه الرعاية الوقائية للفئات الأكثر عرضة، بما يسهم في الحد من فقدان البصر.