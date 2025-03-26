تجنب هذه المشروبات مع حلويات العيد

الوكيل الإخباري- يعتاد البعض على تناول المشروبات الغازية بجانب حلويات العيد ظنًا منهم أنها تساعد على تحسين عملية الهضم، لكن وفقًا للدكتورة إيمان كامل، أستاذة التغذية بالمركز القومي للبحوث، فإن هذا الاعتقاد غير صحيح.

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وأوضحت كامل أن الجمع بين حلويات العيد والمشروبات الغازية يسبب العديد من الأضرار الصحية، مثل زيادة الوزن، والسكري، واضطرابات الهضم، وأمراض القلب. حيث أن حلويات العيد تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تشكل عبئًا على الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى عسر الهضم وتقلصات المعدة. كما أن المشروبات الغازية تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يسبب انتفاخ البطن، بالإضافة إلى أن السكريات العالية فيها تؤدي إلى عسر الهضم.



وأشارت إلى أن تناول هذه الأطعمة معًا يؤدي إلى زيادة استهلاك السكريات والدهون والسعرات الحرارية، مما يعرض الجسم لمخاطر صحية متعددة، بما في ذلك زيادة مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري.



بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تناول المشروبات الغازية وحلويات العيد في نفس الوقت إلى إجهاد القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول الضار في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



ختامًا، نصحت الدكتورة إيمان كامل بتجنب المشروبات الغازية والحد من تناول حلويات العيد، والاتجاه إلى الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والترمس للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من المشاكل الصحية.