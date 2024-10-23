تحذير هام عند استخدام فرشاة الأسنان

الوكيل الإخباري- قدمت خبيرة بريطانية نصائح حول كيفية تجنب ضرر الأسنان بسبب غسول الفم، مع التأكيد على أهمية توقيت استخدامه.

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وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت كيتلين ميلر، رئيسة قسم النظافة والعلاج في مؤسسة "بوبا دينتال كير - Bupa Dental Care" للعناية بالأسنان، أن غسول الفم يحتوي عادة على تركيز أقل من الفلورايد مقارنة بمعجون الأسنان؛ مما قد يؤدي إلى تقليل فعالية الفلورايد في الفم إذا استخدمته بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.



تجنب غسول الفم بعد استخدام فرشاة الأسنان

وقالت ميلر: "يجب تجنب استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، لأنه قد يشطف الفلورايد المفيد المتبقي من المعجون. ويفضل استخدامه في أوقات أخرى من اليوم."

كما أكدت ضرورة الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل استخدام أي غسول فم يحتوي على الكلورهيكسيدين، لأنه قد يؤدي إلى تلطيخ الأسنان.



ومع ذلك، لا تعني هذه التحذيرات أنه يجب تجنب غسول الفم كليًا؛ حيث تنصح كيتلين باستخدامه عند الحاجة، مثل حالات تقويم الأسنان أو عند وجود مشاكل مثل رائحة الفم الكريهة أو مشاكل اللثة.



فوائد غسول الفم المطهر

وتوضح ميلر أن غسول الفم المطهر يساعد في تنظيف المناطق المصابة وتقليل التهاب اللثة، كما أن استخدام غسول مخصص لمشاكل اللثة مثل كورسوديل، يكون مفيدًا أيضًا في حالات مشاكل ضرس العقل. ويساعد غسول الفم في تقليل تراكم البكتيريا الضارة؛ مما يعزز صحة الأسنان ويمنح نفسًا منعشًا.



كما أضافت أنه في حال عدم إمكانية تنظيف الأسنان، يمكن استخدام غسول فم بالفلورايد كبديل جيد.

اختيار غسول الفم المناسب



وعند اختيار غسول الفم المناسب، توصي كيتلين بالتشاور مع أخصائي صحة الفم. على سبيل المثال، يفضل استخدام غسول يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد لمن يضع تقويم الأسنان، أو غسول مثل CB12 لتحييد رائحة الفم الكريهة.