تكييف الهواء وصحتك.. حقائق قد تفاجئك

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الاعتماد على مكيفات الهواء في المنازل وأماكن العمل، لكن هل نعلم حقًا كيف يؤثر التكييف على أجسامنا؟

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بحسب موقع WebMD، فإن لمكيف الهواء تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية:



✅ الفوائد:

تحسين التركيز: التبريد يساعد الدماغ على العمل بكفاءة، ويدعم الأداء الذهني، خاصة في الأجواء الحارة.

دعم التمثيل الغذائي: الهواء البارد قد يحفّز إنتاج الدهون البنية التي تحرق الطاقة وتساعد على فقدان الوزن.



⚠️ السلبيات:

يزيد من خطر الجفاف وجفاف البشرة والعينين بسبب امتصاص الرطوبة.

مشاكل تنفسية مثل تهيج الأنف والسعال الجاف خاصة في الأماكن المغلقة.

الصداع والدوخة بسبب التهوية السيئة أو صيانة سيئة لوحدة التكييف.

يضعف قدرة الجسم على تحمّل الحرارة إذا طالت فترات التعرّض للتكييف.

يزيد من الحساسية في حال تراكم الغبار والعفن داخل الجهاز.



💡 نصيحة مهمة:

للاستفادة من التكييف وتجنّب أضراره:

حافظ على نظافة وصيانة الجهاز.

لا ترفع برودة التكييف بشكل مبالغ.

استخدم مرطبات للبشرة والعينين.

افتح النوافذ بين الحين والآخر للتهوية.