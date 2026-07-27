ثلاثة عصائر حمراء قد تخفض ضغط الدم وتحمي قلبك

الوكيل الإخباري- تشير أبحاث ودراسات إلى أن بعض العصائر الحمراء قد تسهم في خفض ضغط الدم، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي، ما قد يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



ويُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، إذ يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية، ويرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والخرف.



عصير الشمندر

يحتوي عصير الشمندر على نسبة عالية من النترات الطبيعية، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. وأظهرت مراجعة علمية نُشرت عام 2022 أن عصير الشمندر قد يسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.



عصير الطماطم

أشارت دراسة نُشرت عام 2019 إلى أن تناول نحو 200 ملليلتر يوميًا من عصير الطماطم غير المملح لمدة عام ارتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مقدماته.



عصير الرمان

أظهر تحليل علمي نُشر عام 2017 أن شرب عصير الرمان بانتظام قد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، بغض النظر عن مدة تناوله.



نصائح للمساعدة في خفض ضغط الدم:



اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة النشاط البدني بانتظام لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا.

الحفاظ على وزن صحي أو إنقاص الوزن عند الحاجة.

التقليل من تناول الملح وتجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم.



ويؤكد الخبراء أن هذه العصائر قد تكون عاملًا مساعدًا ضمن نمط حياة صحي، لكنها لا تُغني عن العلاج الموصوف أو استشارة الطبيب لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

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