الأحد 2026-02-22 02:59 م

جراح يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية

جراح يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية
تعبيرية
 
الأحد، 22-02-2026 01:35 م

الوكيل الإخباري-   يشير الدكتور جيورجي تريغير أخصائي جراحة الأوعية الدموية، إلى أن الجلطات الدموية حالة حادة، على عكس الدوالي التي تتطور على مدى سنوات.

اضافة اعلان

 

ووفقا له، يكمن الحل في هذه الحالة في التعرف السريع على إشارات الجسم وعدم اللجوء أبدا إلى النصائح عبر الإنترنت.

ويقول: "إذا كان الشخص يشك في إصابته بجلطة دموية، يمنع التشخيص الذاتي باستخدام المنتديات أو الشبكات الاجتماعية. لأنه إذا التهبت الدوالي وتجلطت، فمن المستحيل عدم ملاحظة ذلك".

ووفقا للجراح، إذا كان الشخص يعاني من الدوالي، فإن الوريد يكون لينا ومرنا وقابلا للضغط. ولكن، في حال حدوث التهاب الوريد الخثاري، يصبح الوريد صلبا وأحمر اللون، ومؤلما عند اللمس.

وبالإضافة إلى ذلك، يزداد في حالة خثار الأوردة العميقة، حجم الساق بصورة ملحوظة.

 

ويشير، إلى أنه في هذه الحالة، يصعب تحريك مفصلي الكاحل والركبة، وتصبح جميع حركات العضلات مؤلمة للغاية. ويتوقع العديد من المرضى ظهور بعض العلامات التحذيرية، لكن خطورة التجلط تكمن تحديد في حدوثة بصورة فجائية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

أخبار محلية الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

أخبار محلية إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

أخبار محلية إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

منوعات الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

عربي ودولي تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

منوعات حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي

فلسطين 614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي



 






الأكثر مشاهدة