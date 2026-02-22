جراح يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية

ويقول: "إذا كان الشخص يشك في إصابته بجلطة دموية، يمنع التشخيص الذاتي باستخدام المنتديات أو الشبكات الاجتماعية. لأنه إذا التهبت الدوالي وتجلطت، فمن المستحيل عدم ملاحظة ذلك".
ووفقا للجراح، إذا كان الشخص يعاني من الدوالي، فإن الوريد يكون لينا ومرنا وقابلا للضغط. ولكن، في حال حدوث التهاب الوريد الخثاري، يصبح الوريد صلبا وأحمر اللون، ومؤلما عند اللمس.
وبالإضافة إلى ذلك، يزداد في حالة خثار الأوردة العميقة، حجم الساق بصورة ملحوظة.
