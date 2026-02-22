جراح يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور جيورجي تريغير أخصائي جراحة الأوعية الدموية، إلى أن الجلطات الدموية حالة حادة، على عكس الدوالي التي تتطور على مدى سنوات.

اضافة اعلان

ووفقا له، يكمن الحل في هذه الحالة في التعرف السريع على إشارات الجسم وعدم اللجوء أبدا إلى النصائح عبر الإنترنت.



ويقول: "إذا كان الشخص يشك في إصابته بجلطة دموية، يمنع التشخيص الذاتي باستخدام المنتديات أو الشبكات الاجتماعية. لأنه إذا التهبت الدوالي وتجلطت، فمن المستحيل عدم ملاحظة ذلك".



ووفقا للجراح، إذا كان الشخص يعاني من الدوالي، فإن الوريد يكون لينا ومرنا وقابلا للضغط. ولكن، في حال حدوث التهاب الوريد الخثاري، يصبح الوريد صلبا وأحمر اللون، ومؤلما عند اللمس.



وبالإضافة إلى ذلك، يزداد في حالة خثار الأوردة العميقة، حجم الساق بصورة ملحوظة.