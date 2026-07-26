خاتم ذكي جديد يراقب صحتك عبر عرق الإصبع

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الوكيل الإخباري- طوّر باحثون في جامعة كاليفورنيا – سان دييغو خاتمًا ذكيًا قادرًا على مراقبة عدة مؤشرات حيوية عبر تحليل عرق الإصبع، في خطوة قد تسهم في تطوير أجهزة صحية قابلة للارتداء تقلل الحاجة إلى الفحوصات المتكررة. اضافة اعلان





ويستطيع الخاتم قياس ما يصل إلى أربعة مؤشرات حيوية، منها الغلوكوز (السكر) والكيتونات، مع إرسال القراءات بشكل مستمر لمتابعة التغيرات الصحية على مدار اليوم.



وأوضح الباحثون أن الجهاز لا يهدف حاليًا إلى استبدال فحوصات الدم، بل إلى توفير وسيلة مريحة لمراقبة الحالة الصحية، خاصة لمرضى السكري ومتابعي الأنظمة الغذائية. ولا يزال الخاتم في مرحلة البحث والتطوير ويحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل طرحه للاستخدام.





