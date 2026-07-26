خاتم ذكي جديد يراقب صحتك عبر عرق الإصبع

ويستطيع الخاتم قياس ما يصل إلى أربعة مؤشرات حيوية، منها الغلوكوز (السكر) والكيتونات، مع إرسال القراءات بشكل مستمر لمتابعة التغيرات الصحية على مدار اليوم.
وأوضح الباحثون أن الجهاز لا يهدف حاليًا إلى استبدال فحوصات الدم، بل إلى توفير وسيلة مريحة لمراقبة الحالة الصحية، خاصة لمرضى السكري ومتابعي الأنظمة الغذائية. ولا يزال الخاتم في مرحلة البحث والتطوير ويحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل طرحه للاستخدام.
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