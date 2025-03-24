خبير تغذية يحذر من الإفراط في تناول بعض المشروبات الرمضانية

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث في مصر، عن تأثير بعض المشروبات الرمضانية على الصحة، مشيرًا إلى أن تناولها بكثرة قد يسبب مشاكل صحية عديدة. وأوضح في تصريحاته لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن الإفراط في شرب بعض المشروبات الرمضانية، مثل العرقسوس والتمر هندي، قد يكون ضارًا، خاصة لمرضى ضغط الدم المرتفع.

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العرقسوس: رغم فوائده في علاج قرحة المعدة وأمراض الجهاز التنفسي، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى احتباس الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، مما يسبب عدم انتظام ضربات القلب. لذلك، ينصح مرضى ضغط الدم المرتفع بتجنب تناول العرقسوس بكميات كبيرة.



التمر هندي: يعتبر مفيدًا في إزالة الحموضة الزائدة وعلاج الإمساك، لكنه قد يسبب تفاعلات حساسية وانخفاضًا في ضغط الدم عند تناوله بكثرة، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية.



المشروبات المحتوية على الكافيين: مثل المياه الغازية والشاي والقهوة، حيث تسبب إدرار البول، مما يؤدي إلى الجفاف والعطش. كما أنها تعيق امتصاص العناصر المعدنية وتزيد من احتمالات الإصابة بالسكري بسبب السكريات الموجودة فيها.



العصائر السكرية: مثل الصودا وعصائر الفاكهة المحلاة التي لا تحتوي على الألياف، يجب تجنبها لأنها تساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.



على الجانب الآخر، أكد حسونة أن عصائر الفاكهة الطبيعية غير المحلاة تعد مفيدة للصحة، حيث تساعد في ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته، شريطة تناولها بالكميات المناسبة.



كما نصح بتوخي الحذر من تناول الكركديه لمرضى الكلى، حيث يحتوي على الأوكزلات التي قد تؤدي إلى تكوين حصوات في الكلى، رغم فوائده في خفض ضغط الدم وعلاج الهضم.



في الختام، شدد الدكتور حسن حسونة على ضرورة الاعتدال في تناول هذه المشروبات، خصوصًا في شهر رمضان، للحفاظ على الصحة العامة.