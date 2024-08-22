خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول المانجو

الوكيل الإخباري- المانجو من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائها على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.

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فئات ممنوعة من تناول المانجو

ورغم القيمة الغذائية العالية للمانجو، هناك فئات ممنوعة من تناولها لاعتبارات مرضية، حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.



1- مرضى حساسية المانجو

وأضاف ناجي أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس من الأفضل لصحتهم الابتعاد تمامًا عن المانجو، لاحتوائها على بروتينات تشبه مادة اللاتكس، قد تحفز الجهاز المناعي لديهم على إنتاج مادة الهيستامين، التي تتسبب في ظهور أعراض مزعجة على الجسم.



2- مرضى الكلى

وحذر استشاري التغذية العلاجية مرضى الكلى من الإفراط في تناول المانجو، ويرجع السبب إلى محتواها المرتفع من الأملاح، التي قد تؤثر سلبًا على صحتهم.

وأوضح أن هناك سببًا آخر يستدعي من مرضى الكلى الانتباه جيدًا للكمية المستهلكة من المانجو وهو احتوائها على 168 مليجرام من معدن البوتاسيوم لكل 100 جرام منها، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.



3- الأشخاص المعرضون لحصوات الكلى

وأشار ناجي إلى خطورة المانجو على الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بحصوات الكلى، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من أملاح الأوكسالات.



4- مرضى السكري

وأكد خبير التغذية أنه لا مانع من تناول المانجو في ظل الإصابة بداء السكري، ولكن يشترط استهلاكها باعتدال، لأن الإكثار منها يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، نظرًا لمحتواها من السكريات.





5- مرضى الضغط المرتفع

وكشف أن المانجو قد تضر بصحة مرضى الضغط المرتفع عند تناولها بكميات كبيرة، لاحتوائها على نسبة من معدن الصوديوم، ولكن الاعتدال فيها يساعدهم على الاستفادة من البوتاسيوم المتوفر بها.



6- مرضى القولون العصبي

وبحسب موقع "Times of india"، يحظر على مرضى القولون العصبي تناول المانجو، لاحتوائها على كربوهيدرات قابلة للتخمر، تؤدي إلى الإصابة بانتفاخ البطن وتقلصات المعدة.





7- مرضى السمنة

وينصح خبراء التغذية مرضى السمنة بعدم الإسراف في المانجو، لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، بالإضافة إلى سكرياتها العالية، نقلًا عن موقع "Eatthis".