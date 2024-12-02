خبير تغذية يوصي بهذا العشب: يعالج البرد

الوكيل الإخباري- يعتبر الكركم من أفضل الأعشاب لصحة الإنسان، لاحتوائه على عناصر غذائية متنوعة، تقدم لجسم مجموعة مذهلة من الفوائد، ولكن هل يساعد على علاج نزلات البرد؟

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هل الكركم يعالج البرد؟

في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكركم يلعب دورًا كبيرًا في علاج نزلات البرد والإنفلونزا والحد من الإصابة بهما في فصل الشتاء.

وأضاف ناجي أن الكركم يستمد فوائده العلاجية والوقائية ضد نزلات الإنفلونزا والبرد من محتواه العالي من الكركمين، وهي مادة تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة.



وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن مادة الكركمين تساهم في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، حيث تساعد على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال.



وأكد أن مادة الكركمين تساعد على تقوية الجهاز المناعي، مما يعزز من قدرة الجسم على التصدي للفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا.



وكشف ناجي أن طريقة تناول الكركم لعلاج البرد والإنفلونزا بسيطة، كل ما عليه فعله هو اتباع إحدى الطريقتين التاليتين:

- إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ المحلى بعسل النحل.

- إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى ماء الليمون الدافئ المحلى بعسل النحل.



ومع ذلك، أشار إلى عدم قدرة الكركم بمفرده على علاج نزلات البرد والإنفلونزا والوقاية منهما، مشددًا على ضرورة تناوله ضمن نظام غذائي صحي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية تناول الكركم بإعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي أو يسبب الحساسية لبعض الأشخاص.