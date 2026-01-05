خطوات بسيطة تمنع الجوع بعد الوجبات

الوكيل الإخباري- يعاني كثيرون من رغبة شديدة في تناول الطعام بعد الوجبات، وغالبًا ما يرتبط ذلك بانخفاض مفاجئ في مستوى السكر بالدم. ويوضح اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي، الدكتور شوبهام فاتسيا، أن طريقة تناول الطعام تلعب دورًا أساسيًا في استقرار الجلوكوز وتقليل الشعور بالجوع.

اضافة اعلان



وكشف فاتسيا عن خمس قواعد بسيطة تساعد على تثبيت مستوى السكر دون تقليل كمية الطعام، أبرزها البدء بتناول الألياف والخضروات قبل باقي مكونات الوجبة، وتجنب السكريات على معدة فارغة، ودمج الكربوهيدرات مع البروتين والدهون لإبطاء الهضم.



كما ينصح بالمشي لمدة 10 إلى 12 دقيقة بعد الوجبات، وإضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى السلطة للمساعدة في ضبط استجابة الأنسولين. ويؤكد أن الالتزام بعادات الأكل الصحيحة كفيل بتقليل نوبات الجوع المفاجئ وتحسين التحكم في الشهية.