خطوات بسيطة تمنع الجوع بعد الوجبات

وكشف فاتسيا عن خمس قواعد بسيطة تساعد على تثبيت مستوى السكر دون تقليل كمية الطعام، أبرزها البدء بتناول الألياف والخضروات قبل باقي مكونات الوجبة، وتجنب السكريات على معدة فارغة، ودمج الكربوهيدرات مع البروتين والدهون لإبطاء الهضم.
كما ينصح بالمشي لمدة 10 إلى 12 دقيقة بعد الوجبات، وإضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى السلطة للمساعدة في ضبط استجابة الأنسولين. ويؤكد أن الالتزام بعادات الأكل الصحيحة كفيل بتقليل نوبات الجوع المفاجئ وتحسين التحكم في الشهية.
-
أخبار متعلقة
-
الشتاء وصحة الأطفال.. كيف تحمي عظام صغارك؟
-
كيف تتناول الفاصوليا بانتظام دون انتفاخ بطنك؟
-
إضافات للقهوة تقلل من فوائدها
-
كيف تكشف تجاعيد العينين أسرار صحة الدماغ
-
باحثون يطورون علاجا يوقف الزهايمر قبل ظهور الأعراض
-
علماء صينيون يدحضون أضرار الدهون الحيوانية
-
ما لا نراه تحت الجلد.. كيف يتفاعل حبر الوشم مع الجسم؟
-
كوب واحد قد يعادل 3 قطع بسكويت.. مشروبات شتوية مليئة بالسكر