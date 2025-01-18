دراسات علمية: 8 بهارات تخفض الضغط الدم استخدمها في الطهي

الوكيل الإخباري- إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع بصورة طبيعية، احرص على إضافة بعض البهارات إلى طعامك أثناء الطهي. إليك بعض البهارات التي تساعد في خفض ضغط الدم:

اضافة اعلان



الثوم

يتميز الثوم باحتوائه على مركب الأليسين، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، مما يساهم في انخفاض ضغط الدم المرتفع والحد من الإصابة بأمراض القلب.



الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات تمثل أهمية كبيرة لصحة القلب، حيث تساعد على تحسين الدورة الدموية بالجسم، بالإضافة إلى قدرتها على خفض ضغط الدم المرتفع.



الكركم

يحتوي الكركم على نسبة عالية من مادة الكركمين التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، فضلًا عن غناه بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب والفعالة في خفض ضغط الدم.



القرفة

تساعد القرفة على التحكم في ارتفاع ضغط الدم بشكل غير مباشر عن طريق تحسين حساسية الإنسولين بالجسم، خفض السكر وتقليل مستويات الكوليسترول.



الريحان

يلعب الريحان دورًا كبيرًا في خفض ضغط الدم المرتفع، بفضل محتواه العالي من مادة الأوجينول، التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية.



الحبهان

يساهم الحبهان في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تتميز بقدرة كبيرة على خفض ضغط الدم المرتفع.



الفلفل

ينخفض ضغط الدم المرتفع عند تناول الفلفل، لاحتوائه على مركب الكابسيسين، الذي يساهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين بداخلها.



الكرفس

لبذور الكرفس تأثيرات إيجابية على صحة القلب، لاحتوائها على مركبات تعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم وخفض الضغط المرتفع.