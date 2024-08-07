دراسة تحذّر من أخطاء في تعريف الاكتئاب

وأوضح موقع "PsyPost" العلمي الذي سلّط الضوء على نتائج الدراسة، أن الاكتئاب هو حالة صحية نفسية معقّدة تتميز بمشاعر الحزن المستمرة، وفقدان الاهتمام أو المتعة في أي نشاط، وتترافق هذه الحالة غالباً مع مجموعة من المشاكل الجسدية والعاطفية.
ولفت العلماء في الدراسة، التي نُشرت في مجلة "سايكوباثولوجي" إلى أن التصوّر الخاطئ يمكن أن يُعقّد فهم الأفراد لصحتهم العقلية، ويُعوّق العلاج الفعال.
وحلّل الباحثون مواقع الويب للمنظّمات الصحية المؤثرة، بما في ذلك منظّمة الصحة العالمية والجمعية الأميركية للطب النفسي، ووجدوا أن 53% من المواقع استخدمت لغة توحي بأن الاكتئاب يسبب مباشرةً الأعراض الموصوفة، بينما استخدمت 47% لغة غير محددة.
وشدّدت الدراسة على ضرورة تحسين التواصل حول الاكتئاب لتفادي سوء الفهم الذي قد يعرقل معالجة الأسباب الفعلية لمعاناة الأفراد.
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