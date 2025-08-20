دراسة تكشف سبا مفاجئا للرغبة في السكريات!

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Nature Communications عن سبب جديد يدفع بعض الأشخاص لتناول السكريات، يتمثل في مشاهدة الآخرين أثناء تناولهم للحلويات، ما يفعّل مستقبلات الدوبامين في الدماغ ويزيد من الرغبة بالأكل.

الدراسة التي أُجريت في كلية بايلور للطب، اعتمدت على تجارب فئران، أظهرت أن الفئران الشبعى بدأت بالأكل عند رؤية فئران أخرى تتناول السكر، رغم عدم جوعها. لكن هذا السلوك توقف تمامًا عند تعطيل مستقبلات الدوبامين D1 وD2.



ويؤكد الباحثون أن الدوبامين يلعب دورًا أساسيًا في تحفيز الشهية المرتبطة بالمحفزات الاجتماعية مثل مراقبة الطعام.