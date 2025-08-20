دراسة تكشف سبا مفاجئا للرغبة في السكريات!

الدراسة التي أُجريت في كلية بايلور للطب، اعتمدت على تجارب فئران، أظهرت أن الفئران الشبعى بدأت بالأكل عند رؤية فئران أخرى تتناول السكر، رغم عدم جوعها. لكن هذا السلوك توقف تمامًا عند تعطيل مستقبلات الدوبامين D1 وD2.
ويؤكد الباحثون أن الدوبامين يلعب دورًا أساسيًا في تحفيز الشهية المرتبطة بالمحفزات الاجتماعية مثل مراقبة الطعام.
