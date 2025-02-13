دراسة طبية تحذر: مشروبات قد تؤدي لتلف الكل

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور سيرميد مزهر، الطبيب العام المقيم في لندن، في مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك"، أن تناول مشروبات الطاقة بشكل يومي قد يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكلى. وأكد مزهر أن الإفراط في استهلاك هذه المشروبات يزيد من احتمالية تعرض الكلى للتلف، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية.

اضافة اعلان



وأشار الدكتور مزهر إلى أن مشروبات الطاقة تؤثر سلبًا على الكلى من خلال:

- ارتفاع ضغط الدم: تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من الكافيين، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، وبالتالي يضر بالأوعية الدموية الصغيرة في الكلى على المدى الطويل.

- الجفاف: على عكس ما يُشاع، فإن مشروبات الطاقة لا تساعد على ترطيب الجسم، بل تتسبب في الجفاف بسبب الخصائص المدرة للبول للكافيين، مما يزيد الضغط على الكلى.

- ارتفاع سكر الدم: تحتوي هذه المشروبات على مستويات مرتفعة من السكريات، مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، ويشكل ضغطًا إضافيًا على الكلى، خاصةً للأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري.



كما أشار الدكتور مزهر إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على مكونات مثل التورين والغوارانا التي تتسبب في انقباض الأوعية الدموية وزيادة ضربات القلب، مما يزيد الضغط على الكلى بشكل إضافي.



وبناءً على ذلك، ينصح بعدم الإفراط في تناول مشروبات الطاقة للحفاظ على صحة الكلى والجسم بشكل عام.