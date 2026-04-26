سبب خفي وراء اضطرابات المعدة الشائعة

وتشير كليفلاند كلينك إلى أن بعض المكملات الغذائية قد تزيد من حدة مشكلات الجهاز الهضمي، مثل الارتجاع المعدي المريئي والتهاب المعدة والقرحة ومتلازمة القولون العصبي.
وتوضح الدكتورة كريستين لي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن الأشخاص الذين يعانون هذه الحالات يكونون أكثر عرضة لآثار جانبية، من أبرزها:
اضطرابات المعدة
الغثيان
الإسهال
الارتجاع الحمضي
وتظهر هذه الأعراض بشكل أوضح عند تناول مكملات تحتوي على الحديد أو الكالسيوم أو فيتامين C، إذ قد تؤدي إلى تهيّج بطانة المعدة.
ولا يقتصر الأمر على من لديهم مشكلات صحية مسبقة، إذ يمكن أن يعاني أي شخص من هذه الأعراض، خاصة عند تناول الفيتامينات على معدة فارغة، ما قد يسبب ألمًا في المعدة وغثيانًا وإسهالًا.
ويُعد الحديد من أكثر المكملات استخدامًا، وتختلف احتياجاته اليومية بحسب الفئة:
الرجال البالغون: 8.7 ملغ يوميًا
النساء (19–49 عامًا): 14.8 ملغ يوميًا
النساء (50 عامًا فأكثر): 8.7 ملغ يوميًا
وغالبًا ما يمكن الحصول على هذه الكميات من الغذاء دون الحاجة إلى مكملات.
لكن تناول جرعات مرتفعة من الحديد (أكثر من 20 ملغ يوميًا) قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل الإمساك والغثيان والتقيؤ وألم المعدة، فيما قد تشكل الجرعات العالية جدًا خطرًا، خاصة على الأطفال.
وينصح الخبراء بتناول المكملات الغذائية بعد الطعام، والالتزام بالجرعات الموصى بها، لتجنب أي مضاعفات غير مرغوبة.
