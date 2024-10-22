سبب غير متوقع للصداع.. انتبه

كشفت الأبحاث أن ارتجاع المريء شائع بين الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، مشيرةً إلى أن العلاج ساهم في تخفيف نوبات ألم الرأس لدى 22% من المرضى.
وقد يأتي الصداع الناجم عن ارتجاع المريء عند بعض المرضى في صورة:
- ألم في أحد الصدغين "جانبي الرأس" أو كليهما.
- ألم يحيط بكامل الرأس كما لو كان هناك شريط مشدود حوله.
- ألم نابض في الرأس.
-
أخبار متعلقة
-
طعام لذيذ يساعد تناوله قبل النوم على التخلص من الشخير!
-
أعراض تظهر على طفلك تنذر بحساسية الحليب
-
لا ترمي قشور الرمان.. فائدة غير متوقعة!
-
لصحتك.. ابدأ يومك بواحد من هذه المشروبات
-
عرض صباحي يشير إلى وجود ورم في الدماغ
-
احمي قلبك..5 أطعمة تحارب الجلطات
-
علامة تحذيرية تعني إصابتك بالسكري - انتبه
-
هل مرض البرص الجلدي معدٍ؟