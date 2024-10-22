سبب غير متوقع للصداع.. انتبه

الوكيل الإخباري- قلما يعرف البعض أن ارتجاع المريء من المشكلات الصحية التي قد تسبب للمصابين بها صداعًا مزعجًا، يتسم ببعض المواصفات، للتفرقة بينه وبين أنواع الصداع الأخرى.

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كيف يكون الصداع الناتج عن ارتجاع المريء؟