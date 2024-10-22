 
الثلاثاء 2024-10-22 11:43 م
 
 

سبب غير متوقع للصداع.. انتبه

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 22-10-2024 11:26 م

الوكيل الإخباري-   قلما يعرف البعض أن ارتجاع المريء من المشكلات الصحية التي قد تسبب للمصابين بها صداعًا مزعجًا، يتسم ببعض المواصفات، للتفرقة بينه وبين أنواع الصداع الأخرى.

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كيف يكون الصداع الناتج عن ارتجاع المريء؟


كشفت الأبحاث أن ارتجاع المريء شائع بين الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، مشيرةً إلى أن العلاج ساهم في تخفيف نوبات ألم الرأس لدى 22% من المرضى.

وقد يأتي الصداع الناجم عن ارتجاع المريء عند بعض المرضى في صورة:

- ألم في أحد الصدغين "جانبي الرأس" أو كليهما.

- ألم يحيط بكامل الرأس كما لو كان هناك شريط مشدود حوله.

- ألم نابض في الرأس.

 
gnews

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