سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر

تعبيرية
 
الإثنين، 20-04-2026 06:48 ص

الوكيل الإخباري-   يحافظ القلب على صحته مع التقدم في العمر باتباع نمط حياة صحي، يشمل التغذية السليمة والنشاط البدني، إذ تؤكد أبحاث علمية أن الشيخوخة بحد ذاتها عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

وتوضح الدراسات أن مستوى الكوليسترول في الدم يلعب دورا محوريا في صحة القلب، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL) إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب. ويعد الكوليسترول مادة دهنية يحتاجها الجسم لبناء الخلايا وإنتاج الهرمونات، لكنه يصبح ضارا عندما يتراكم في الشرايين.

ومع مرور الوقت، قد تتراكم هذه الدهون على شكل لويحات داخل الأوعية الدموية، ما يسبب تضيقها ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وهي حالة تُعرف بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية (ASCVD).

ويؤكد الخبراء أن النظام الغذائي من أهم العوامل المؤثرة في مستويات الكوليسترول، خاصة الكربوهيدرات. فليست كل الكربوهيدرات متساوية؛ إذ إن الكربوهيدرات البسيطة والمكررة مثل السكر الأبيض والخبز الأبيض والمشروبات المحلاة قد ترفع الكوليسترول الضار وتؤثر سلبا في صحة القلب، بينما تساهم الكربوهيدرات المعقدة في تحسينها.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة علامات تشير إلى اختلال عمل الغدة الدرقية

معاريف: إيران طورت مئات المسيّرات لحزب الله تعمل بالألياف الضوئية

عربي ودولي معاريف: إيران طورت مئات المسيّرات لحزب الله تعمل بالألياف الضوئية

الجيش الإسرائيلي يعتزم إقامة 20 موقعا عسكريا بجنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعتزم إقامة 20 موقعا عسكريا بجنوب لبنان

ارشيفية

عربي ودولي وول ستريت جورنال: السفينة "توسكا" كانت تتردد على موانئ صينية

حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

عربي ودولي حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر

طب وصحة سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر

مناورة عسكرية مشتركة بين الجيشين الأميركي والفلبيني

عربي ودولي الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مع الفلبين رغم انشغالها بالحرب ضد إيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 