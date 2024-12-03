 
الثلاثاء 2024-12-03 11:47 ص
 

طبيب يحذر: الدقيق الأبيض خطر على هؤلاء

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تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   يجب على مرضى قرحة المعدة اتباع نمط صحي عند تناول الطعام، لأن التغذية غير السليمة من العوامل التي تؤثر سلبًا على صحتهم، حيث تؤدي إلى تفاقم الأعراض وإبطاء عملية لشفاء.

في هذا الصدد، شدد الدكتور محمد عبد الواحد، خبير التغذية العلاجية، على ضرورة أن يكون النظام الغذائي لمرضى قرحة المعدة خاليًا تمامًا من الأطعمة التي تستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم.

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وأضاف عبد الواحد أن منتجات الدقيق الأبيض من أبرز هذه الأطعمة، مشيرًا إلى أنها تتسبب في تهيج قرحة المعدة، ويرجع ذلك لسببين، هما:
1- احتوائها على نسبة عالية من الجلوتين.
2- تعرضها للتخمر عند بقائها في المعدة فترة طويلة، مما يؤدي إلى:
- التجشؤ المتكرر.
- انتفاخ البطن.
- الغازات.
- تقلصات المعدة.

وأوصى خبير التغذية العلاجية مرضى قرحة المعدة بالانتظار بعد تناول الطعام ليلًا، موضحًا أن النوم بعد الأكل مباشرة من أسوأ العادات التي تتسبب في زيادة الأعراض لديهم.


واختتم حديثه بالتحذير من تناول الوجبات الكبيرة، لأن استهلاك كمية زائدة من الطعام في نفس الوقت يُضعف حمض المعدة، مما يجعلها فريسة سهلة للبكتيريا الحلزونية والأميبا والإسكارس.

 

الكونسلتو 

 
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