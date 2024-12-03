طبيب يحذر: الدقيق الأبيض خطر على هؤلاء

في هذا الصدد، شدد الدكتور محمد عبد الواحد، خبير التغذية العلاجية، على ضرورة أن يكون النظام الغذائي لمرضى قرحة المعدة خاليًا تمامًا من الأطعمة التي تستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم.
وأضاف عبد الواحد أن منتجات الدقيق الأبيض من أبرز هذه الأطعمة، مشيرًا إلى أنها تتسبب في تهيج قرحة المعدة، ويرجع ذلك لسببين، هما:
1- احتوائها على نسبة عالية من الجلوتين.
2- تعرضها للتخمر عند بقائها في المعدة فترة طويلة، مما يؤدي إلى:
- التجشؤ المتكرر.
- انتفاخ البطن.
- الغازات.
- تقلصات المعدة.
واختتم حديثه بالتحذير من تناول الوجبات الكبيرة، لأن استهلاك كمية زائدة من الطعام في نفس الوقت يُضعف حمض المعدة، مما يجعلها فريسة سهلة للبكتيريا الحلزونية والأميبا والإسكارس.
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