طبيب يحذّر من الاستخدام الخاطئ للقطرات الأنفية

الوكيل الإخباري- حذّر الطبيب الروسي إيغور مانيفيتش، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، من أن الاستخدام الخاطئ لقطرات الأنف المضيقة للأوعية الدموية أثناء علاج الزكام قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.





وأوضح أن جزءاً من المادة الفعالة في هذه القطرات قد يتسرب إلى مجرى الدم، خاصة عند الاستخدام المتكرر، أو تجاوز الجرعات الموصى بها، أو في حال وجود تلف في الغشاء المخاطي للأنف.



وقال إن الدواء الموضعي قد يعمل في هذه الحالات كمحفز للجهاز العصبي الودي، ما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية ليس فقط داخل الأنف، بل في مختلف أنحاء الجسم، الأمر الذي قد يؤثر في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.



وأضاف أن تأثير هذه القطرات على القلب يكون محدوداً عند استخدامها بشكل صحيح ولفترة قصيرة لدى الأشخاص الأصحاء، إلا أن سوء الاستخدام أو دمجها مع أدوية أخرى مضادة للاحتقان، أو استعمالها من قبل مرضى القلب والأوعية الدموية، قد يسبب ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب واضطراب نظمها، وقد يؤدي في حالات نادرة إلى مضاعفات خطيرة.



وأشار مانيفيتش إلى أن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر تشمل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب، واضطرابات النظم، وتصلب الشرايين الحاد، إضافة إلى كبار السن والأطفال.



ونصح باستشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من مضادات الاحتقان الأنفية، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات في القلب والأوعية الدموية.









