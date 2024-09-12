ظلك يخبرك عن صحتك.. اكتشف السر

الوكيل الإخباري- مع اقتراب نهاية الصيف وبداية فصل الشتاء تقل عدد ساعات النهار، وبالتالي تقل فرصة حصول الجسم على الكمية الكافية من فيتامين د من خلال الشمس، ويمكن لاختبار بسيط التعرف على إذاكان الجسم يتلقى حصته اللازمة من فيتامين د عن طريق الشمس.



ويعد فيتامين د ضروريا للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويلعب دورا في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وتعزيز الجهاز المناعي، وتقليل الالتهابات، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

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وفي حين توفر بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية أو الحبوب المدعمة فيتامين د للجسم، يظل التعرض لأشعة الشمس أمرا أساسيًا لتلبية المتطلبات اليومية.



وتؤكد الدكتورة ناتاشا فرناندو، المديرة الطبية في Medichecks، أن "فيتامين د ضروري للصحة العامة. من دعم جهاز المناعة إلى تعزيز صحة العظام، من الضروري أن نحافظ على مستويات كافية".



ومع ذلك، مع اقتراب الأشهر الأكثر قتامة وبرودة، من المهم تقييم ما إذا كنت تتلقى ما يكفي من فيتامين د.و لحسن الحظ، تقدم خبيرة الصحة خدعة بسيطة، يمكنها تقييم مستويات الفيتامين.