 
الخميس 2024-09-12 05:30 م
 
 

ظلك يخبرك عن صحتك.. اكتشف السر

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-09-2024 04:38 م

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب نهاية الصيف وبداية فصل الشتاء تقل عدد ساعات النهار، وبالتالي تقل فرصة حصول الجسم على الكمية الكافية من فيتامين د من خلال الشمس، ويمكن لاختبار بسيط التعرف على إذاكان الجسم يتلقى حصته اللازمة من فيتامين د عن طريق الشمس.

ويعد فيتامين د ضروريا للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويلعب دورا في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وتعزيز الجهاز المناعي، وتقليل الالتهابات، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

اضافة اعلان

 

وفي حين توفر بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية أو الحبوب المدعمة فيتامين د للجسم، يظل التعرض لأشعة الشمس أمرا أساسيًا لتلبية المتطلبات اليومية.

وتؤكد الدكتورة ناتاشا فرناندو، المديرة الطبية في Medichecks، أن "فيتامين د ضروري للصحة العامة. من دعم جهاز المناعة إلى تعزيز صحة العظام، من الضروري أن نحافظ على مستويات كافية".

ومع ذلك، مع اقتراب الأشهر الأكثر قتامة وبرودة، من المهم تقييم ما إذا كنت تتلقى ما يكفي من فيتامين د.و لحسن الحظ، تقدم خبيرة الصحة خدعة بسيطة، يمكنها تقييم مستويات الفيتامين. 

 وتنصح الدكتورة فرناندو: "قم بقياس ظلك. حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، يمكن لجسمك تجميع الأشعة من الشمس وتحويلها إلى فيتامين د، ولكن من المرجح أن تكون هذه الأشعة قوية بما يكفي فقط إذا كان ظلك أقصر منك".

وتابعت: "إذا كان ظلك أطول - أو إذا لم يكن لديك ظل على الإطلاق - فربما لا تحصل على ما يكفي".

وأضافت: "10 دقائق فقط في الشمس كل يوم كافية عادة ولكن احرص على عدم التعرض للحروق. إذا بقيت في الخارج لأكثر من 10 دقائق، فاستخدم دائما واقيًا من الشمس. وإذا كنت قلقا بشأن عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين د من أشعة الشمس، فحاول إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د إلى نظامك الغذائي، مثل الأسماك الدهنية، أو الفطر، أو المنتجات المدعمة مثل الحبوب والعصائر."

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة: المركبات دون سعر الـ10 آلاف دينار لن تتأثر بقرار الضريبة

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة ترفع اسعار الدخان 10 قروش للبكيت

نقود

أخبار محلية وزارة الصحة: 350 مليون دينار تكلفة علاج السرطان بالأردن سنوياً

وزارة الصحة

أخبار محلية وزارة الصحة: 8 آلاف إصابة سرطان سنويا في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة توضح حول تعديل ضريبة الدخان

تعبيرية

طب وصحة ظلك يخبرك عن صحتك.. اكتشف السر

شرطة الاحتلال

فلسطين الإعلام العبري: استقالة 3 مسؤولين بشرطة الاحتلال خلال شهر واحد

رئيس جامعة اليرموك ورئيس بلدية غرب إربد

أخبار محلية جامعة اليرموك وبلدية غرب إربد توقعان مذكرة تفاهم



 


الأكثر مشاهدة





عاجل