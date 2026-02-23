الإثنين 2026-02-23 12:27 م

عالم يحدد أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء

الإثنين، 23-02-2026

الوكيل الإخباري-   أكد الدكتور أندريه تاراسوف، الأستاذ المشارك بمعهد الطب وعلوم الحياة في جامعة البلطيق الفيدرالية، أن أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء هو فيتامين D، بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.

ووفقا له، يكون نقص فيتامين D حادا بشكل خاص في الشتاء، وكذلك بعده، عندما لا تكون أشعة الشمس كافية ويبذل الجسم الكثير من الطاقة للتكيف مع البرد والصقيع. وتظهر العديد من الدراسات أن نقص هذا الفيتامين موجود دائما، ويزداد سوءا بعد الشتاء.

ويقول: "أجرينا دراسة لفحص مستوى فيتامين D لدى طلاب جامعتنا. في الربيع، واتضح أن مستواه أقل بكثير. وكان النقص موجودا بشكل عام ولكن قبل الربيع، كانت الأمور صعبة جدا، وكاد الجميع أن يعاني من نقص حاد".

ويشير، إلى أن فيتامين D مسؤول، من بين أمور أخرى، عن صحة العظام ومنظومة المناعة. وفي فصل الربيع، عندما يكون من الضروري مكافحة الفيروسات والبكتيريا، قد يضعف نقص هذا الفيتامين مناعة الجسم. علاوة على ذلك، قد يؤدي نقصه إلى أعراض نفسية وعاطفية مثل القلق والاكتئاب.

 
 


