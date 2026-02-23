عالم يحدد أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور أندريه تاراسوف، الأستاذ المشارك بمعهد الطب وعلوم الحياة في جامعة البلطيق الفيدرالية، أن أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء هو فيتامين D، بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.

اضافة اعلان