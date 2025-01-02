عدم تناول هذه الوجبة خطر على مرضى الضغط

الوكيل الإخباري- هناك وجبة يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع الاهتمام بتناولها، لأن تخطيها يؤثر سلبًا على صحتهم، حسبما ذكر الدكتور ريس موهر، خبير اللياقة البدنية والتغذية.

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وأوضح موهر أن الوجبة التي يقصدها هي الإفطار، مشيرًا إلى أن عدم تناولها يؤدي إلى حدوث اختلال في توازن الجسم وتفاقم ارتفاع ضغط الدم.



وفي دراسة أجريت هام 2019، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتجنبون وجبة الإفطار يوميًا أكثر عرضة للتشخيص أو الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21%.



وأضاف خبير اللياقة البدنية والتغذية أن دقيق الشوفان من أفضل الأطعمة لوجبة الإفطار، لأنه يساعد على التحكم في ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار بالجسم.



وأوصى بتناول الشوفان مع الموز وبذور الكتان على وجبة الإفطار، لأن استهلاك الثلاثة معًا يوفر للجسم جرعة جيدة من البوتاسيوم والألياف الغذائية وأحماض أوميغا 3.



وكشف أن التوت من أفضل الفواكه لمرضى الضغط المرتفع، لاحتوائه على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، والبوتاسيوم الضروري لإدارة ضغط الدم، مشيرًا إلى إمكانية تناوله مع الزبادي في وجبة الإفطار.