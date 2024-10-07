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الوكيل الإخباري- تسبب السكتة الدماغية العديد من المضاعفات المختلفة للجسم، حيث يمكن أن تسبب ضعفًا كبيرًا في اللغة والإدراك والمهارات الحركية والحسية، ولهذا السبب تعتبر سببًا رئيسيًا للإعاقة الخطيرة طويلة المدى.. لكنه رغم ذلك تكون قابلة للشفاء فما هي علامات ذلك؟ اضافة اعلان





علامات الشفاء من السكتة الدماغية



1- استعادة مهاراتك الكلامية



الهدف من إعادة التأهيل من الإصابة بالسكتة الدماغية، هو استعادة مهاراتك الكلامية أو المعرفية أو الحركية أو الحسية، حيث يمكن أن تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية، فقدان القدرة على الكلام، خاصة في حالة تلف العضلات التي تتحكم في الكلام.



2- استعادة القدرة على التفكير



يمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى إضعاف قدراتك على التفكير والاستدلال، وتؤدي إلى سوء الحكم، وتسبب مشاكل في الذاكرة، ويمكن أيضا أن يسبب تغييرات سلوكية، لذلك فمن علامات الشفاء منها البدء في استعادة هذه المهارات المعرفية.



3- استعادة المهارات الحركية



يمكن للسكتة الدماغية أن تضعف العضلات على جانب واحد من الجسم وتضعف حركة المفاصل، وهذا بدوره يؤثر على تناسقك ويجعل من الصعب عليك المشي وأداء الأنشطة البدنية الأخرى، لذلك فقد يتعرض المريض إلى الإصابة بتشنجات عضلية مؤلمة، حيث إنه من علامات الشفاء منها هو البدء في استعادة هذه المهارات الحركية.



4- استعادة المهارات الحسية



يمكن أن تؤثر الإصابة بالسكتة الدماغية على جزء من قدرة الجسم على الشعور بالمدخلات الحسية، مثل الحرارة أو البرودة أو الضغط، حيث يمكن للمعالجين العمل معك لمساعدة جسمك على التكيف مع التغييرات.



