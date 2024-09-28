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علامات تحذيرية تنذر بنوبة قلبية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 11:36 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مؤسسة القلب الألمانية إن بعض العلامات التحذيرية تنذر بالإصابة بنوبة قلبية، أبرزها الشعور بألم مفاجئ وشديد في الصدر، خلف عظمة الصدر غالباً، والذي يظهر في حالة الراحة ويستمر لمدة تزيد عن خمس دقائق.

وأضافت المؤسسة أن الألم يمكن أن يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم، على سبيل المثال الذراعين، لا سيما الذراع اليسرى.

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وقد يشمل الألم أيضاً الجزء العلوي من البطن والظهر والرقبة والفك وألواح الكتف.
وبالنسبة للنساء، غالباً ما ينتشر ألم الصدر إلى الظهر والجزء العلوي من البطن، وهناك خطر الخلط بينه وبين آلام المعدة.


وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض لتلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب، نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها.

وأوضحت المؤسسة أن انسداد الأوعية الدموية يتسبب في عدم إمداد عضلة القلب بالأكسجين على نحو كاف.

وكلما طالت هذه الحالة، ماتت المزيد من أنسجة عضلة القلب، ما يرفع خطر الإصابة بقصور القلب.

كما أن النوبة القلبية يمكن أن تتحول إلى رجفان بطيني في أي وقت، حيث ينبض القلب بشكل فوضوي تماماً، بمعدل أكثر من 300 مرة في الدقيقة.

وفي غضون ثوان قليلة يمكن أن يتوقف القلب.

 
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