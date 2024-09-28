علامات تحذيرية تنذر بنوبة قلبية

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة القلب الألمانية إن بعض العلامات التحذيرية تنذر بالإصابة بنوبة قلبية، أبرزها الشعور بألم مفاجئ وشديد في الصدر، خلف عظمة الصدر غالباً، والذي يظهر في حالة الراحة ويستمر لمدة تزيد عن خمس دقائق.



وأضافت المؤسسة أن الألم يمكن أن يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم، على سبيل المثال الذراعين، لا سيما الذراع اليسرى.

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وقد يشمل الألم أيضاً الجزء العلوي من البطن والظهر والرقبة والفك وألواح الكتف.

وبالنسبة للنساء، غالباً ما ينتشر ألم الصدر إلى الظهر والجزء العلوي من البطن، وهناك خطر الخلط بينه وبين آلام المعدة.