علامات تحذيرية تنذر بنوبة قلبية

وأضافت المؤسسة أن الألم يمكن أن يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم، على سبيل المثال الذراعين، لا سيما الذراع اليسرى.
وقد يشمل الألم أيضاً الجزء العلوي من البطن والظهر والرقبة والفك وألواح الكتف.
وبالنسبة للنساء، غالباً ما ينتشر ألم الصدر إلى الظهر والجزء العلوي من البطن، وهناك خطر الخلط بينه وبين آلام المعدة.
وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض لتلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب، نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها.
وأوضحت المؤسسة أن انسداد الأوعية الدموية يتسبب في عدم إمداد عضلة القلب بالأكسجين على نحو كاف.
وكلما طالت هذه الحالة، ماتت المزيد من أنسجة عضلة القلب، ما يرفع خطر الإصابة بقصور القلب.
كما أن النوبة القلبية يمكن أن تتحول إلى رجفان بطيني في أي وقت، حيث ينبض القلب بشكل فوضوي تماماً، بمعدل أكثر من 300 مرة في الدقيقة.
وفي غضون ثوان قليلة يمكن أن يتوقف القلب.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة: التوت والشاي يحاربان الخرف
-
كمية الزبدة التي ينصح بتناولها في اليوم
-
دواء جديد لعلاج سمنة الأطفال- ما مدى فعاليته؟
-
يجعلك أكبر سناً.. هذا العنصر الغذائي يسرّع العمر البيولوجي
-
فائدة صحية مذهلة لفيتامين "د" لدى الأطفال
-
فوائد سم نحل العسل
-
لا تتخلص منه.. فوائد عديدة لقشر الموز تعرف عليها
-
عصير سحري يمكنه خفض مستويات ضغط الدم