علامة تنذرك بارتفاع السكر في الصباح

الوكيل الإخباري- قد يرتفع سكر الدم في الصباح لعدة أسباب، منها: تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات قبل النوم، أو عدم فعالية أدوية السكري، أو الإصابة بظاهرة داون (Dawn phenomenon) أو تأثير سموغي (The Somogyi effect)، وغيرها من الأسباب.

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يجب أن تكون قراءة سكر الدم في الصباح بين نطاق 70 - 130 ملليغرام/ ديسيلتر قبل تناول وجبة الإفطار. فإذا كانت القراءة أكثر من ذلك، فقد تؤدي إلى ظهور أعراض ارتفاع السكر في الصباح، والتي لا تختلف عنها في أي وقت آخر من اليوم. وإذا شعرت بالصداع عند الاستيقاظ، فقد تكون هذه علامة على ارتفاع السكر.



كما تشمل الأعراض: التبول المفرط والمتكرر، والرغبة المستمرة في دخول الحمام، وزيادة الشعور بالعطش، وشرب الماء بكثرة. بالإضافة إلى رؤية ضبابية وزيادة الشعور بالجوع . هذه أيضًا من علامات ارتفاع السكر.