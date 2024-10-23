علامة تنذرك بارتفاع السكر في الصباح

يجب أن تكون قراءة سكر الدم في الصباح بين نطاق 70 - 130 ملليغرام/ ديسيلتر قبل تناول وجبة الإفطار. فإذا كانت القراءة أكثر من ذلك، فقد تؤدي إلى ظهور أعراض ارتفاع السكر في الصباح، والتي لا تختلف عنها في أي وقت آخر من اليوم. وإذا شعرت بالصداع عند الاستيقاظ، فقد تكون هذه علامة على ارتفاع السكر.
كما تشمل الأعراض: التبول المفرط والمتكرر، والرغبة المستمرة في دخول الحمام، وزيادة الشعور بالعطش، وشرب الماء بكثرة. بالإضافة إلى رؤية ضبابية وزيادة الشعور بالجوع . هذه أيضًا من علامات ارتفاع السكر.
-
أخبار متعلقة
-
5 أطعمة لحماية طفلِك من الإنفلونزا
-
سبب غير متوقع للصداع.. انتبه
-
طعام لذيذ يساعد تناوله قبل النوم على التخلص من الشخير!
-
أعراض تظهر على طفلك تنذر بحساسية الحليب
-
لا ترمي قشور الرمان.. فائدة غير متوقعة!
-
لصحتك.. ابدأ يومك بواحد من هذه المشروبات
-
عرض صباحي يشير إلى وجود ورم في الدماغ
-
احمي قلبك..5 أطعمة تحارب الجلطات