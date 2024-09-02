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علامة مرضية تظهر بعد تناول الطعام

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-09-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-  أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن التبرز بعد تناول الطعام أمر طبيعي، لكنه في بعض الأحيان قد يكون علامة مرضية.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن التبرز بعد الأكل يُعد حالة طبيعية إذا كان يحدث خلال فترة من 8 إلى 12 ساعة.


وأضاف: "يوجد عصب يرسل إشارات إلى الأمعاء الغليظة عندما يلاحظ تناول الطعام، للتخلص من الفضلات المتراكمة بها، استعدادًا لاستقبال فضلات الطعام القادم."


وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن هذا العصب قد يفرط في نشاطه عند بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى الشعور بالرغبة في التبرز بعد كل وجبة.


وأكد أن التبرز بعد الأكل مباشرة قد يشير أحيانًا إلى وجود مشكلة في القولون، إذا كان العصب يعمل بشكل سليم، وهو أمر يمكن اكتشافه عن طريق فحص الأمعاء الغليظة بالمنظار.


واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أمراض القولون التي قد تؤدي إلى التبرز بعد الأكل تشمل "القولون التقرحي، وجيوب القولون، وسرطان القولون والمستقيم."

 

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