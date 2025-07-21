الإثنين 2025-07-21
03:13 م
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات
منتدى التواصل الحكومي يستضيف المدير التنفيذي لمهرجان جرش
قرارات هامة مرتقبة من الضمان الاجتماعي بحلول نهاية عام 2025
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
الصحة توضح حالات العلاج بالمستشفيات الخاصة لمنتفعي التأمين الحكومي
موقع الوكيل يحذر من إعلان مفبرك للاحتيال على المواطنين
توضيح حول صرف الرواتب الشهر الحالي
فلسطين
فلسطين
إسرائيل تجبر ثلاثة فلسطينيين على تفريغ منازلهم تمهيدا لهدمها ذاتيا بالقدس
برنامج الأغذية: الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور والناس يموتون جوعا
مستوطنون وقوات الاحتلال يقتلعون أشجار الزيتون ببلدة جلبون بالضفة
ملاعب
ملاعب
تهبيط الهلال إلى دوري يلو بقرار رسمي مرتقب .. اللوائح تزلزل قلعة الهلال
تفاصيل صفقة انتقال إيكيتيكي إلى ليفربول
بيان تاريخي ومصلحة الهلال أولا .. الانسحاب يثلج صدر جمهور الزعيم
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البنك العربي ينظّم فعاليات المنتدى الاقتصادي في سنغافورة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والسفارة الأردنية
مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي ينطلق نحو المرحلة الثانية بتوقيع اتفاقية تطوير بقيمة (125) مليون دينار أردني
سي أف آي (CFI) تحفّز الاهتمام بسوق الأسهم الأردني كفرصة استثماريّة واعدة
أعلن معنا
المزيد
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
مهرجان جرش
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
مهرجان جرش
☰
تواصل معنا.. لحظة بلحظة
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
مهرجان جرش
×