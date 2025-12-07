الأحد 2025-12-07 02:35 م

كيف تحمي نفسك من ارتفاع سكر الدم وأنت في العمل؟

الأحد، 07-12-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-   ساعات العمل الطويلة في المكتب قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب الجلوس الطويل، الوجبات السريعة، وضغط العمل المستمر، ما يزيد خطر مقاومة الأنسولين والإصابة بالسكري.

شارك الدكتور سانجاي كالرا، أخصائي الغدد الصماء، بعض النصائح العملية:
- وضعية جلوس صحية:
استخدم كرسيًا يدعم الظهر ووضع الشاشة بمستوى العين.
استرخاء الأكتاف يساعد على راحة الجسم واستقرار الجلوكوز.
تناول الطعام في الوقت المحدد:
- احرص على وجبات منتظمة حتى مع ضغط العمل.
الوجبات الخفيفة المفيدة: الفواكه (تفاح، برتقال، توت، كمثرى، جوافة) والمكسرات غير المملحة (لوز، جوز، فستق، كاجو).

- ابق نشيطًا:
الوقوف أو المشي بضع دقائق كل ساعة.
التمدد بين المهام لتعزيز امتصاص الغلوكوز وتنظيم السكر.
- التحكم في التوتر:
التنفس العميق لدقيقتين أو محادثة قصيرة مع زميل لتخفيف التوتر وتحسين المزاج.

 

