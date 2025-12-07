كيف تحمي نفسك من ارتفاع سكر الدم وأنت في العمل؟

شارك الدكتور سانجاي كالرا، أخصائي الغدد الصماء، بعض النصائح العملية:
- وضعية جلوس صحية:
استخدم كرسيًا يدعم الظهر ووضع الشاشة بمستوى العين.
استرخاء الأكتاف يساعد على راحة الجسم واستقرار الجلوكوز.
تناول الطعام في الوقت المحدد:
- احرص على وجبات منتظمة حتى مع ضغط العمل.
الوجبات الخفيفة المفيدة: الفواكه (تفاح، برتقال، توت، كمثرى، جوافة) والمكسرات غير المملحة (لوز، جوز، فستق، كاجو).
الوقوف أو المشي بضع دقائق كل ساعة.
التمدد بين المهام لتعزيز امتصاص الغلوكوز وتنظيم السكر.
- التحكم في التوتر:
التنفس العميق لدقيقتين أو محادثة قصيرة مع زميل لتخفيف التوتر وتحسين المزاج.
-
