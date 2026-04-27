كيف تميّز ألم القلب الحقيقي؟.. طبيب يشرح العلامات الخطيرة وخطوات الإسعاف

الوكيل الإخباري- أفاد الدكتور عبدالرؤوف خوشيموف، أخصائي أمراض القلب، بأن الألم في منطقة القلب لا يرتبط دائمًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد تكون له أسباب أخرى.





وأوضح أنه من الضروري معرفة العلامات التي تشير إلى حالة طارئة، وفهم كيفية التصرف عند حدوث مشكلة للشخص نفسه أو لأحبائه أو من حوله، لأن كل دقيقة قد تكون حاسمة.



وقال الطبيب:

"من الصعب حصر جميع الأمراض أو الحالات التي قد تسبب ألمًا في منطقة القلب، لكن هناك أسبابًا شائعة لهذا العرض، منها: داء الارتجاع المعدي المريئي، التهاب المريء، التهاب المعدة، قرحة المعدة أو الاثني عشر، التهاب المرارة، الانصمام الرئوي، فقر الدم، هشاشة العظام، ألم العصب الوربي، فتق الحجاب الحاجز، التهاب عضلة القلب، ومتلازمة تيتز (Tietze syndrome). لذلك، في جميع الأحوال، يجب استشارة الطبيب عند الشعور بألم في الصدر".



وأشار إلى أن ألم القلب يتميز بعدة خصائص، منها:



يتمركز خلف عظم القص، وقد ينتشر إلى الجانب الأيسر من الجسم مثل الكتف أو الفك أو الظهر، وأحيانًا إلى أعلى البطن، وقد يصاحبه تقيؤ.

يظهر أثناء أو بعد المجهود البدني أو التوتر النفسي.

يتصف بطبيعة مختلفة (حارق، ضاغط، طاعن أو قاطع).

يترافق مع القلق، والخوف، وضيق التنفس، والدوار.

لا يخفّ بتغيير وضعية الجسم.

قد يترافق مع اضطراب في ضربات القلب أو عدم استقرار ضغط الدم.

يستمر عادة من دقائق إلى عدة ساعات، على عكس ألم العصب الوربي الذي قد يستمر لأيام أو أسابيع.

قد يتحسن باستخدام أدوية توسيع الشرايين التاجية مثل النيتروغليسرين أو بخاخه.



وأكد الطبيب: "عند ظهور هذه الأعراض، يجب الاتصال بالإسعاف فورًا".



وأضاف أنه، للأسف، قد تحدث حالات احتشاء عضلة القلب دون ألم واضح، إلا أن أغلب الحالات تظهر أعراضًا نموذجية تستدعي عدم إضاعة الوقت.



وفي هذه الحالة، يُنصح بالخطوات التالية فورًا:



التوقف عن أي نشاط بدني فورًا.

الجلوس أو الاستلقاء في وضع مريح، مع إزالة الملابس الضيقة حول الصدر.

تناول 0.5 ملغ من النيتروغليسرين تحت اللسان أو استخدام البخاخ، مع ضرورة قياس ضغط الدم مسبقًا، إذ إن انخفاضه قد يجعل استخدام الدواء خطرًا.

إذا استمر الألم بعد الدواء، يجب طلب الإسعاف فورًا.

وإذا اختفى الألم بسرعة بعد النيتروغليسرين، يجب مراجعة طبيب القلب لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل قياس ضغط الدم وتخطيط القلب الكهربائي.





