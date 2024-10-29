كيف يساعد زيت السمك في علاج أمراض الجلد؟

الوكيل الإخباري- تشير بعض الدراسات إلى أن زيت السمك قد يفيد الذين يعانون من حالات جلدية معينة، على الرغم من عدم موافقة جميع الباحثين.



وتشمل فوائد أحماض أوميغا 3 التي يوفرها زيت السمك :

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• الحفاظ على التوازن الداخلي.



• تحسين وظيفة الحاجز.



• تثبيط الالتهاب، وخاصة الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.



• تعزيز التئام الجلد.



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، يعتقد الباحثون أن هذه الفوائد ترجع إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة الموجودة في زيت السمك، والتي تشمل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).



يدمج الجسم الأحماض الدهنية الغذائية في أغشية الخلايا. وعندما يكون غشاء الخلية سليماً، يمكن للخلية الاحتفاظ بالماء، مما يؤدي إلى ترطيب الخلايا ونعومتها.



وتساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية أيضاً في تقليل إنتاج المركبات الالتهابية التي تساهم في عملية الشيخوخة.



وتحتوي بعض زيوت الأسماك على مغذيات أخرى، مثل فيتامين أ وفيتامين د والسيلينيوم. فيتامين أ هو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بالريتينول، وهو مكون شائع في منتجات العناية بالبشرة وعلاج اضطرابات الجلد.



حب الشباب

يسبب حب الشباب ظهور البثور والأكياس، والتي يمكن أن تكون ملتهبة ومؤلمة. لهذا السبب، قد يكون محتوى أوميغا 3 في زيت السمك مفيداً في تقليل الالتهاب العام في الجسم. ومع ذلك، فإن الدراسات التي تركز على فوائد زيت السمك لحب الشباب على وجه التحديد لها نتائج مختلطة.



وجدت تجربة عشوائية صغيرة أن مكملات أوميغا 3 قللت من آفات حب الشباب بشكل كبير على مدار 10 أسابيع.



على النقيض من ذلك، أظهرت دراسة أخرى نتائج مختلطة. على الرغم من أن معظم المشاركين في الدراسة أظهروا تحسناً في حب الشباب لديهم، إلا أن آخرين عانوا من تفاقم الأعراض.



الإكزيما

الإكزيما، أو التهاب الجلد التأتبي، هي حالة التهابية شائعة في الجلد. تسبب الحكة والتقشر، ويمكن أن يتشقق الجلد وينزف أحياناً.



وتشير ورقة بحثية عام 2013 إلى أن كلاً من حمض إيكوسابنتانويك وحمض الدوكوساهيكسانويك يمكن أن يمنع الالتهاب، ما قد يفيد الجلد.



وتظهر دراسات أخرى على الحيوانات أيضاً أن زيت السمك قد يقلل من أعراض الإكزيما، ويقلل من الحكة والجفاف.