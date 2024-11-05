كيف يمكن التغلب على الانزلاق الغضروفي؟

أعراض الانزلاق الغضروفي
قال الدكتور محمد أبو زهرة، استشاري العلاج الطبيعي، إن الإنزلاق الغضروفي من أكثر الأمراض شيوعًا في العصر الحديث، وذلك نتيجة الجلوس على المكاتب لفترات طويلة، مما يؤدي إلى الإصابة.
أكد استشاري العلاج الطبيعي أن حوالي 90% من الأشخاص يعانون من الانزلاق الغضروفي، ولكن خلال هذه الفترة هناك طفرة كبيرة في العلاج الطبيعي بهدف السيطرة على الإنزلاق الغضروفي خاصة القطني والعنقي، وبالتالي يتم علاجه تمامًا وعودة الفقرات إلى وضعها الطبيعي دون الحاجة إلى الجراحة.
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