كيف يمكن تشخيص نقص الحديد في الجسم؟

الوكيل الإخباري- يعتبر عنصر الحديد أحد العناصر الأكثر أهمية لعمل الجسم بشكل طبيعي لأنه يشارك في نقل الأكسجين، ويدعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة، ويؤثر على الصحة العامة.



وتشير الدكتورة إيرينا بوبكوفا خبيرة التغذية، إلى أن نقص الحديد مشكلة يعاني منها الكثيرون، وغالبا دون أن يعرفوا ذلك. فكيف يمكن تشخيص نقص الحديد في الوقت المناسب ومنع العواقب الوخيمة؟.

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وتقول: "يجب أولا الانتباه إلى التغيير في المظهر. يصبح الجلد أكثر جفافا، ويفقد مرونته وصلابته الطبيعية، ويكتسب لونا شاحبا. ويصبح الشعر باهتا وضعيفا وعرضة للتساقط. وهذه التغييرات تؤثر أيضا على الأظافر، حيث تصبح أرق، وتتقشر، وهشة، وتظهر عليها أخاديد طولية مميزة".



ووفقا لها، يؤثر نقص الحديد بصورة مباشرة على مستوى الطاقة، حيث عند نقصه يشعر الشخص بالضعف وانخفاض الأداء والتعب المزمن. وحتى بعد ليلة نوم جيدة أو نزهة قصيرة، لا تلاحظ أي زيادة في الطاقة كما هو متوقع كما أن النشاط البدني يصبح صعبا، ويسيطر النعاس على الجسم، لذلك يصعب على الشخص الاستيقاظ في الصباح.



ووفقا لها، إذا تجاهل الشخص هذه المشكلة، فقد تتطور عواقب أكثر خطورة مع مرور الوقت - الصداع، والطنين، وسرعة ضربات القلب، وضيق التنفس. وقد تضعف الذاكرة ويظهر الشرود ومشكلات في التركيز. لأن الانخفاض التدريجي لمستوى الحديد يؤدي إلى نقص الهيموغلوبين، وبالتالي إلى نقص الأكسجين في أنسجة الجسم. وتسمى هذه الحالة بنقص الأكسجة وتتطلب عناية طبية فورية.



وتقول: "إذا كان الشخص يشك في نقص الحديد، فيجب عليه استشارة الطبيب وإجراء فحص دم. والمهم في هذه الحالة عدم اللجوء إلى العلاج الذاتي وتناول أدوية تحتوي على الحديد دون وصفة طبيب مختص. لأنه في بعض الحالات، قد تكون المشكلة مرتبطة ليس فقط بنقص الحديد في النظام الغذائي، ولكن بمشكلة امتصاصه. ويجب أن نعلم أن نقص الحديد ليس مجرد مرض مؤقت، بل هو مشكلة خطيرة يمكن أن تؤثر على نوعية الحياة. ولحسن الحظ، من الممكن حل مشكلة نقص الحديد".