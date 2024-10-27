لتقشير البيض المسلوق في ثواني.. اضف ملعقة من هذا المكون!

في السطور التالية، نلقي الضوء على تأثير وضع ملعقة من الملح على البيض خلال سلقه، وفقًا لموقع Allrecipes.
يعمل الملح على الوصول إلى الغليان سريعًا، ما يساعد في تسويته أسرع.
في حالة حدوث شقوق في قشرة البيض بسبب الماء المغلي، يعمل الملح على سد هذه الشقوق.
يساهم في تقشير البيض دون حدوث تلف في القشرة الخارجية، وذلك لأن الملح يذوب وتصبح جزيئاته صغيرة بما يكفي لاختراق قشر البيض والمساهمة في فصله بسهولة.
يمنع الملح بياض البيض من التسرب ويساعد على تماسكه، ويحمى من التشقق خاصًة إذا تعرضت القشرة إلى التلف.
يمنع الرائحة الكريهة التي تخرج من البيض خلال عملية السلق.
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