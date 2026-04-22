لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟

الوكيل الإخباري- يلجأ كثيرون إلى مكملات المغنيسيوم لدعم النوم وصحة العضلات، إلا أن طريقة تناوله قد تؤثر على مدى تحمّل الجسم له.

وبحسب تقرير نشره موقع “Verywell Health”، فإن تناول المغنيسيوم على معدة فارغة قد يسبب بعض الأعراض المزعجة لدى بعض الأشخاص.



وتشير التقارير إلى أن من أبرز هذه الأعراض الغثيان والإسهال وتقلصات البطن، خاصة عند تناول جرعات مرتفعة. ويعود ذلك إلى تأثير المغنيسيوم على الجهاز الهضمي، إذ يمكن أن يسرّع حركة الأمعاء.

وفي المقابل، أظهرت الدراسات أن تناوله مع وجبة خفيفة أو طعام متوازن قد يقلل من هذه الأعراض، كما قد يساعد في تحسين امتصاصه داخل الجسم.



اختيار الطعام يؤثر على الامتصاص



ويلعب نوع الطعام دورًا مهمًا، إذ يُنصح بتناول المغنيسيوم مع وجبات تحتوي على بروتين أو دهون صحية، مثل المكسرات أو الأفوكادو، ما يدعم امتصاصه ويخفف من تهيّج المعدة.



وفي المقابل، قد تقلل الأطعمة الغنية بالألياف من امتصاص المغنيسيوم، لأنها تسرّع مرور الطعام في الجهاز الهضمي، ما يقلل من فرصة امتصاص العنصر بشكل كامل.