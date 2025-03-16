لماذا يجب ألا ترتب سريرك بمجرد استيقاظك؟

الوكيل الإخباري- إذا كنت من الأشخاص الذين لا يحبون ترتيب سريرهم في الصباح، فربما يكون ذلك لصالح صحتك، وفقًا لدراسة حديثة. على الرغم من أن ترتيب السرير قد يستغرق دقائق قليلة فقط، إلا أن باحثين من بريطانيا نصحوا بتجنب ذلك لأسباب صحية.

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هل ترتيب السرير ضار بالصحة؟

أوضحت دراسة جديدة أنه إذا قمت بترتيب سريرك وتغطية الفراش فور الاستيقاظ، فإنك قد تخلق بيئة مثالية لنمو عث غبار المنزل. هذه الكائنات المجهرية تتغذى على رقائق الجلد والشعر وتزدهر في بيئة رطبة، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.



وفقًا للدكتور ستيفن بريتلوف من جامعة كينغستون في لندن، يوجد حوالي 1.5 مليون عث غبار في أسرتنا. والظروف المثالية لهم هي البيئة الرطبة التي قد تحتوي على رطوبة من التعرق الليلي، وبالتالي ينصح بترك السرير غير مرتب خلال النهار حتى تجف الرطوبة.

كيفية تقليل وجود عث الغبار؟

على الرغم من أنه من الصعب التخلص تمامًا من عث الغبار، إلا أن هناك بعض الطرق لتقليل وجودهم:

يفضل ترك السرير غير مرتب في النهار لتهويته.

من الأفضل تهوية البطانيات في الخارج وإعادتها فقط قبل النوم.

ينصح بغسل أغطية السرير مرة واحدة في الأسبوع عند درجة حرارة 60 درجة مئوية.

يجب استبدال المرتبة كل 8 إلى 10 سنوات

على الرغم من أن ترتيب السرير قد يبدو عادة صحية، إلا أن هذه الدراسة تقدم وجهة نظر جديدة تدعو إلى إعادة النظر في هذه العادة اليومية.

DW