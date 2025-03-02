لماذا يجب تناول 3 تمرات يوميا؟ 5 أسباب هامة يجب أن تعرفها!

الوكيل الإخباري- تعد التمور من الأطعمة ذات القيمة الكبيرة التي كانت تستخدم منذ العصور القديمة في العديد من المأكولات حول العالم، ولا تقتصر فوائدها على كونها بديلاً صحيًا للحلويات فقط، بل تمتد لتشمل العديد من الفوائد الصحية.

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يُوصي الأطباء وخبراء التغذية بإدراج التمور في النظام الغذائي اليومي، ليس فقط للحفاظ على الصحة العامة، ولكن أيضًا كإجراء وقائي. فهي تحتوي على مكونات غذائية ضرورية لصحة الإنسان، مثل الألياف التي تبطئ امتصاص السكريات، ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي.

فيما يلي أبرز الفوائد الصحية للتمور:



التمور لا ترفع مستوى السكر في الدم (حتى لدى مرضى السكري:

على الرغم من احتوائها على السكريات الطبيعية، لا تسبب التمور ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم، حتى عند تناولها بكميات معتدلة. بل أظهرت بعض الدراسات أنها قد تساهم في خفض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام، بالإضافة إلى تقليل مستويات الكوليسترول.



خفض مستوى الكوليسترول بفضل الألياف:

تعتبر الألياف الغذائية الموجودة في التمور عاملاً مساعدًا في تطبيع مستوى الكوليسترول في الدم. فهي تساهم في ربط الكوليسترول الضار (LDL) وإزالته من الجسم، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



مفيد لصحة الأمعاء:

يحتوي 100 غرام من التمور على حوالي 7 غرامات من الألياف، مما يجعلها طعامًا مثاليًا لتنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما تساعد الألياف في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن من صحة الجهاز الهضمي ويقلل من الالتهابات.



تنظيم مستوى السكر في الدم:

تساعد الألياف في التمور على إبطاء عملية الهضم، مما يمنع السكر من الوصول إلى مجرى الدم بسرعة. وهذا بدوره يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يتيح تناول حلاوة "محكومة" دون التأثير الكبير على مستوى الأنسولين في الجسم.



مضادات الأكسدة النباتية والبوليفينول:

تحتوي التمور على العديد من مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول، التي تساعد في تقليل الأضرار التي تسببها الجذور الحرة على خلايا الجسم. كما أن هذه المركبات تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.



بفضل هذه الفوائد الصحية المتنوعة، تعتبر التمور إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي، مما يساعد على الحفاظ على صحتك العامة وحمايتك من العديد من الأمراض.