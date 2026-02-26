لمرضى الغدة الدرقية.. اليكم هذه النصائح لصيام سليم

الوكيل الإخباري- مع حلول شهر رمضان، يتساءل كثير من مرضى الغدة الدرقية عن كيفية التوفيق بين الصيام والالتزام بالعلاج اليومي، خصوصًا أن بعض أدوية الغدة تتطلب تناولها في أوقات محددة وعلى معدة فارغة. الخبر الجيد أن معظم المرضى يمكنهم الصيام بأمان، بشرط تنظيم توقيت الدواء بدقة ومراجعة الطبيب عند الحاجة.



لماذا يهم توقيت الدواء؟

أشهر أدوية قصور الغدة الدرقية هو "ليفوثيروكسين"، وهو هرمون تعويضي يحتاج إلى امتصاص جيد في المعدة. لذلك يُنصح عادةً بتناوله صباحًا على معدة فارغة، قبل الطعام بنحو 30 إلى 60 دقيقة، مع تجنب تناوله مع القهوة أو الحليب أو مكملات الحديد والكالسيوم، لأنها قد تقلل امتصاصه.



وفي رمضان، يتغير نمط الوجبات، ما يستدعي إعادة ترتيب موعد الجرعة دون الإخلال بفعاليتها.



وعن أفضل طرق تنظيم الجرعة في رمضان، فهناك أكثر من خيار يمكن مناقشته مع الطبيب؛ من بينها قبل السحور بساعة، حيث يمكن الاستيقاظ قبل السحور بساعة لتناول الدواء مع الماء فقط، ثم الانتظار قبل تناول الطعام. وهذا الخيار يحافظ على نفس مبدأ تناوله صباحًا على معدة فارغة.



وإذا تعذر الاستيقاظ مبكرًا، يمكن تناول الدواء ليلًا بشرط مرور 3 إلى 4 ساعات على آخر وجبة، وأن تكون المعدة فارغة نسبيًا.. والمهم هو الثبات على توقيت محدد يوميًا لضمان استقرار مستوى الهرمون في الدم.



ماذا عن فرط نشاط الغدة؟

أما مرضى فرط نشاط الغدة الذين يتناولون أدوية مثل "ميثيمازول" أو "بروبيل ثيوراسيل"، فقد يحتاجون إلى تقسيم الجرعات على فترتين أو ثلاث. وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الطبيب قبل رمضان لإعادة توزيع الجرعات بين الإفطار والسحور بما يتناسب مع عدد الساعات المتاحة.