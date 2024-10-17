لن تتخلص منه مجددا.. 5 فوائد مذهلة لمصل اللبن

ما هو مصل اللبن؟
مصل اللبن هو السائل المتبقي بعد تصنيع الجبن أو الزبادي، وهو غني بكمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، خاصة للرياضيين والأشخاص الذين يرغبون في تكوين العضلات.
فوائد مصل اللبن
مصل اللبن يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم من بينها:
- بناء عضلات الجسم وإصلاح الأنسجة، وذلك نتيجة احتوائه على بروتينات سريعة الهضم وسهلة الامتصاص.
- تقوية الجسم، حيث يحتوي مصل اللبن على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء البروتينات.
- تحسين صحة العظام، بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامينات ب، مما يقلل من خطر تكسر العظام أو الهشاشة.
- تقوية جهاز المناعة، لأنه غني بكمية جيدة من مضادات الأكسدة، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالأمراض.
- فقدان الوزن، لأنه يساعد على زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة.
أنواع مصل اللبن
هناك 3 أنواع رئيسية من مصل اللبن حيث تتضح في:
1- مصل اللبن المركز، حيث يحتوي هذا النوع على نسبة عالية من البروتين بالإضافة إلى اللاكتوز والدهون.
2- مصل اللبن المعزول، حيث يتم إزالة معظم اللاكتوز والدهون، مما يجعله رائعًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.
3- مصل اللبن الهيدروليز، ويعرف هذا النوع بأنه يتم الحصول عليه من خلال تكسير البروتين إلى قطع أصغر، وبالتالي يسهل هضمه.
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