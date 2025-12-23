الثلاثاء 2025-12-23 04:13 م

ماء الليمون.. إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس

الثلاثاء، 23-12-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة أن شرب ماء الليمون يوميًا قد يساعد في خفض مستويات حمض اليوريك في الدم، وهو عامل رئيسي في حدوث النقرس ومشكلات الكلى.

وأجريت الدراسة على 90 مريضًا، تراوحت أعمارهم حول 49 عامًا، حيث شرب المشاركون عصير اثنين من الليمون في لترين ماء يوميًا لمدة ستة أسابيع، إلى جانب أدوية النقرس المعتادة.


وأظهرت النتائج انخفاضًا في مستويات حمض اليوريك، وتحسن معدل الترشيح الكلوي، وارتفاع الرقم الهيدروجيني للبول، ما يسهل التخلص من حمض اليوريك، كما انخفض الكرياتينين دون آثار جانبية خطيرة.
ويُعزى هذا التأثير إلى حمض الستريك وسترات البوتاسيوم في الليمون، التي تقلل حموضة البول وتمنع تكوّن بلورات حمض اليوريك.


ويُنصح بتناول ماء الليمون تدريجيًا، بدءًا بنصف ليمونة في ماء دافئ صباحًا، مع الالتزام بنظام غذائي منخفض البيورين وشرب السوائل بانتظام، مع استشارة الطبيب لمن لديهم تاريخ من حصى الكلى.

 

 ارم نيوز 

 
 


