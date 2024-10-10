ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الثوم على الريق ؟

الوكيل الإخباري- يتميز الثوم بعدة خصائص تساعد على محاربة الالتهابات والفيروسات، بفضل مضادات الأكسدة وما يحتوي عليه من مواد تؤدي إلى تنقية الجسم من السموم، مع دعم جهاز المناعة طوال موسم الشتاء، بجانب إمكانية تحكمه في إدارة مستوى الكوليسترول بالدم.

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ونشرت الدكتورة إيمان جمال، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، على صفحتها الشخصية على تطبيق «انستجرام»، مقطع فيديو، أشارت فيه إلى فوائد شرب لتر من منقوع الثوم وكيفية مساعدته في تحسين أداء الصحة العامة.



وأشارت استشاري التغذية العلاجية إلى أنه في حال إحضار لتر من الماء وتقطيع 3 فصوص من الثوم الطازج وإضافتها إلى الماء وتركها في الثلاجة ليلة كاملة، ثم تناولها في الصباح على معدة فارغة، فإن هذا المنقوع يعمل على الحفاظ على صحة العظام، من خلال تنظيم هرمون الاستروجين.



وأضافت جمال: إن تناول منقوع الثوم سيساعد على إنقاص الوزن، من خلال تنظيم حركة الجهاز الهضمي ومنع تكوين الخلايا الدهنية، بالإضافة إلى أنه سيعمل على تنظيف البشرة من حب الشباب، بجانب العمل على إزالة السموم من الجسم.



ونوهت خبيرة الصحة العلاجية إلى أن منقوع الثوم يقوي جهاز المناعة بصورة مذهلة، موضحة أنه مع اقتراب دخول فصل الشتاء سيساعد هذا المنقوع على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.



وشددت على أن منقوع الثوم سيكون أفيد كثيرًا من تناول فصوص الثوم كحبات كاملة، وذلك لأن نقع الثوم لمدة ليلة كاملة يساعد على امتصاص كل فوائد الثوم دون الحاجة إلى تناول ألياف الثوم، الذي من المتوقع أن تتسبب في عدم راحة للجهاز الهضمي.

المصري اليوم