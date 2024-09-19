ماذا يحدث لطفلِك عند تناول الباذنجان؟

الوكيل الإخباري- يعتبر الباذنجان من الخضراوات المفيدة لصحة الأطفال، بشرط تناوله بطريقة صحية، حسبما ذكر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.



فوائد الباذنجان للأطفال

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