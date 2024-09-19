ماذا يحدث لطفلِك عند تناول الباذنجان؟

فوائد الباذنجان للأطفال
وأضاف سليمان أن الباذنجان يحمي الأطفال من الإصابة بالإمساك، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.
وأوضح أن مناعة الأطفال تصبح أكثر قوة عند تناول الباذنجان، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة أجسادهم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.
وأشار إلى أن الباذنجان يقلل من خطر إصابة الأطفال بالأنيميا، لغناه بمعدن الحديد، الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
وأكد أن الباذنجان يتميز باحتوائه على نسبة جيدة من معدن الكالسيوم، الذي يعمل على تقوية عظام الأطفال وحمايتها من الإصابة باللين والتقوس والكسور.
وأضاف أن الباذنجان يعزز صحة القلب عند الأطفال، بفضل محتواه العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.
طريقة تقديم الباذنجان للأطفال
وأوصى سليمان الأمهات بتقديم الباذنجان للأطفال مسلوقًا أو مشويًا، مع ضرورة هرسه إذا كان الطفل لا يزال رضيعًا، مؤكدًا أنه لا مانع من السماح له بتناوله نيئًا، بشرط أن يبلغ عمره عامين.
وحذر من تناول الأطفال الباذنجان المقلي، لارتفاع سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة عالية من الدهون المتحولة، مما يسبب زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.
واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة تناول الأطفال الباذنجان باعتدال، لأن الإفراط فيه يعرضهم لأضرار، قد تصل إلى التسمم.
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