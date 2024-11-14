مخاطر صادمة لتناول البيض يوميًا

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى مخاطر صحية، مثل أمراض القلب ومشاكل هضمية وردود فعل تحسسية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "Times of India".
فوائد البيض
البيض غني بالبروتين ويعد من أكثر الأطعمة المغذية والملائمة، سواء تم تناوله مسلوقًا أو مخفوقًا.
ورغم وجود أنواع متعددة من البيض، يبقى بيض الدجاج الأكثر شيوعًا، حيث يحتوي على بروتينات عالية الجودة والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة النظام الغذائي.
في الماضي، كان هناك جدل حول مدى صحة تناول البيض، خاصة فيما يتعلق بمستويات الكوليسترول، ومع ذلك، يُعتقد الآن أن تناول البيض بشكل معتدل يعد صحيًا، لأنه يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية، بشرط أن يتم طهيه بشكل صحيح.
وتشير الأبحاث إلى أن البيض غذاء مفيد يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، ومنها:
دعم العضلات
تعزيز الجهاز المناعي
تحسين صحة الدماغ
تعزيز صحة العينين
إنقاص الوزن
دعم صحة الشعر والبشرة
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