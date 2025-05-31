مشروبات لا يُنصح بتناولها مع أدوية شائعة

وأطلقت أندرسون تحذيرًا خاصًا من عصير الغريب فروت، مشيرة إلى أن المواد الكيميائية الموجودة فيه قد تُعيق عمل الإنزيمات المسؤولة عن تحليل الأدوية في الجسم، ما قد يؤدي إلى زيادة تركيز الدواء في الدم لمستويات سامة، أو في بعض الحالات يقلل من امتصاصه ويُضعف فعاليته.
أدوية تتفاعل مع الغريب فروت:
أدوية الكوليسترول (الستاتينات)
أدوية ضغط الدم (حاصرات قنوات الكالسيوم)
مثبطات المناعة
مضادات الجلطة (مضادات التخثر)
مضادات الهيستامين
بعض الحبوب المنومة
أدوية السرطان (السامة للخلايا)
كما حذرت من أن عصير الغريب فروت قد يُضاف إلى عصائر أخرى مثل عصير الرمّان، مما يستدعي مزيدًا من الانتباه.
أدوية أخرى يجب الحذر معها:
خصّت التحذيرات دواء تاكروليموس (Tacrolimus)، المثبط للمناعة والمستخدم بعد عمليات زراعة الأعضاء، مشيرة إلى ضرورة تجنّب:
عصير الليمون الحامض (ليس ليمون الطهي)
عصير ومربى البرتقال (ما عدا البرتقال الحلو)
كميات كبيرة من شاي "إيرل غراي"
عرق السوس
-
أخبار متعلقة
-
دليلك للحفاظ على نسبة السكر بالدم في الصباح.. اتبع هذه العادات
-
ألم الجانب الأيسر من الظهر.. إليك 7 أسباب
-
ماذا يحدث لجسمك عندما تنام بعد منتصف الليل؟
-
نوبة الصداع النصفي.. كم تستغرق من الوقت وما طرق العلاج؟
-
فقدان بعض الوزن في منتصف العمر يحمي من الوفاة المبكرة
-
زيت الخروع للوجه: فوائده وأفضل طرق استخدامه
-
5 دقائق "تنقذك".. سرّ الوقاية من أضرار الجلوس الطويل
-
أسرار تعزيز العادات الغذائية الصحية عند الأطفال