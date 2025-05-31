السبت 2025-05-31 06:24 م
 

مشروبات لا يُنصح بتناولها مع أدوية شائعة

يبق
تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   دعت رئيسة الجمعية الصيدلانية الملكية في بريطانيا، الدكتورة كلير أندرسون، إلى توخي الحذر عند تناول الأدوية، خاصةً فيما يتعلق بالطعام والشراب، مشددة على أهمية قراءة النشرة المرفقة بكل دواء.

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وأطلقت أندرسون تحذيرًا خاصًا من عصير الغريب فروت، مشيرة إلى أن المواد الكيميائية الموجودة فيه قد تُعيق عمل الإنزيمات المسؤولة عن تحليل الأدوية في الجسم، ما قد يؤدي إلى زيادة تركيز الدواء في الدم لمستويات سامة، أو في بعض الحالات يقلل من امتصاصه ويُضعف فعاليته.


أدوية تتفاعل مع الغريب فروت:
أدوية الكوليسترول (الستاتينات)
أدوية ضغط الدم (حاصرات قنوات الكالسيوم)
مثبطات المناعة
مضادات الجلطة (مضادات التخثر)
مضادات الهيستامين
بعض الحبوب المنومة
أدوية السرطان (السامة للخلايا)


كما حذرت من أن عصير الغريب فروت قد يُضاف إلى عصائر أخرى مثل عصير الرمّان، مما يستدعي مزيدًا من الانتباه.


أدوية أخرى يجب الحذر معها:
خصّت التحذيرات دواء تاكروليموس (Tacrolimus)، المثبط للمناعة والمستخدم بعد عمليات زراعة الأعضاء، مشيرة إلى ضرورة تجنّب:
عصير الليمون الحامض (ليس ليمون الطهي)
عصير ومربى البرتقال (ما عدا البرتقال الحلو)
كميات كبيرة من شاي "إيرل غراي"
عرق السوس

 

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gnews

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