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مشروبان شهيران في الصباح يقللان خطر الإصابة بالسرطان

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 01-01-2025 06:49 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية أن تناول بعض المشروبات الساخنة في الصباح، مثل الشاي والقهوة، قد يقلل من احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان التي تصيب منطقة الرأس والعنق.

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قام فريق بحثي من كلية الطب بـ"جامعة يوتاه" الأميركية بتحليل 14 دراسة سابقة شملت أكثر من 25 ألف متطوع بالغ، سواء من المرضى أو الأصحاء، حيث تم الاستفسار عن عدد أكواب القهوة أو الشاي التي يتناولها المتطوعون بشكل يومي أو شهري أو سنوي، سواء كانت مشروبات تحتوي على الكافيين أو لا.


وتبين من الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أربعة فناجين من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميًا، تتراجع احتمالات إصابتهم بسرطان الرأس والعنق بشكل عام، مع انخفاض بنسبة 30% في احتمالات الإصابة بسرطان الفم، وتراجع بنسبة 22% في معدلات الإصابة بسرطان الحلق.


القهوة والشاي وتأثيرهما على السرطان
أثبتت الدراسة أن تناول القهوة الخالية من الكافيين يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الفم بنسبة 25%.


كما أظهرت أن تناول الشاي يقلل بشكل ملموس من الإصابة بسرطان الجزء الخلفي من الحلق، وأن تناول كوب واحد أو أقل يوميًا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الرأس والعنق بشكل عام بنسبة 9%.
ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي"، المتخصص في الأبحاث الطبية، عن أطباء مشاركين في الدراسة قولهم:


"عادات تناول الشاي والقهوة مركبة إلى حد ما، وهذه النتائج تؤكد الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات وجمع المزيد من البيانات بشأن تأثير القهوة والشاي على إمكانية تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان."

 

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