مع انخفاض الحرارة- عادات خاطئة تجنبها للوقاية من البرد والإنفلونزا

الوكيل الإخباري- تشهد البلاد تراجعًا كبيرًا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الأربعاء، مما يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. وفي هذا السياق، قدم "الكونسلتو" أبرز العادات الخاطئة التي يجب تجنبها للوقاية من هذه الأمراض.



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عادات خاطئة تضر بالصحة في الطقس البارد:

ارتداء ملابس غير مناسبة: التخفيف المفرط أو عدم التناسب مع برودة الطقس يزيد من خطر الإصابة بالبرد.

إهمال الملابس القطنية: يؤدي إلى التعرق والبرودة.

التعرض للتيارات الهوائية: التنقل بين أماكن باردة ودافئة دون حماية قد يسبب البرد.

قلة شرب الماء: يضعف قدرة الجسم على تنظيم حرارته.

اتباع نظام غذائي غير صحي: الإفراط في الدهون والسكريات يضعف المناعة.

الاحتكاك بالمصابين دون احتياطات: يزيد من خطر العدوى.

إهمال النظافة الشخصية: يؤثر سلبًا على الجسم.

الخمول والإفراط في التدفئة: يقلل من مقاومة الجسم للأمراض.

قلة النوم والسهر: يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد.



أعراض نزلات البرد تشمل سيلان الأنف، ألم الحلق، ارتفاع طفيف في الحرارة، الصداع، وآلام بالجسم.