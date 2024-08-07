مكمل غذائي يحدّ من خطر الكوليسترول الوراثي

الوكيل الإخباري- توصل علماء في دراسة جديدة إلى نتائج مفادها أن مكملات "أوميغا 3" يمكن أن تخفف من مخاطر ارتفاع الكوليسترول الوراثي.



وأوضح الباحثون في جامعة جورجيا بأميركا أن هذه المكملات يمكن أن تقلل من تأثير الجينات المسببة لارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.



وخلال الدراسة التي نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، رصد الباحثون تأثير مكملات "أوميغا 3" على الحد من خطر ارتفاع الكوليسترول لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع مستويات الكوليسترول.



وتلعب أحماض "أوميغا 3" دوراً مهماً في دعم صحة القلب والدماغ، وتقليل الالتهابات، وتعزيز الصحة العقلية، كما يمكن أن تساعد أيضاً في تحسين الصحة العامة للعين والمفاصل. لكن يُنصح عادة بضرورة استشارة الطبيب قبل بدء تناول أي مكملات غذائية جديدة.



وباستخدام بيانات جينية من أكثر من 441 ألف مشارك، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول الوراثي ويتناولون مكملات "أوميغا 3" يظهرون مستويات أقل من الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية مقارنةً بمن لا يتناولون تلك المكملات.



كما وجد الباحثون أن هذه المكملات تساهم أيضاً في رفع مستويات الكوليسترول الجيد في الدم، مشيرين إلى أن ارتفاع الكوليسترول الضار يؤثر بالسلب على الجسم، حيث تبدأ الشرايين في التصلب، ويزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.



وأضافوا أنه بالنسبة للأشخاص الذين لدى أسرهم تاريخ من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن نتائج الدراسة توفر إمكانية أخرى للمساعدة في حماية صحتهم عبر مكملات "أوميغا 3".